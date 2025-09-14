Tres ataques armados en Irapuato dejan un muerto y cuatro heridos

Irapuato, Guanajuato.- Tres ataques armados ocurridos en la noche del sábado, en Irapuato dejaron un saldo de una persona sin vida y cuatro más quedaron heridas, las autoridades ya investigan los hechos.

En primer ataque ocurrió en la colonia San Juan de Retana entre las calles Villa Coapa y Juan de Aldama en donde una persona quedó sin vida tras ser baleada.

El segundo ataque se registró en la colonia Solidaridad Infonavit, en donde hombres armados dispararon en contra de tres personas que resultaron gravemente heridas, después de la agresión, familiares y amigos de las víctimas los trasladaron a un hospital en automóviles particulares.

En el último hecho, nuevamente se suscitó en las afueras del Bar Montecarlo, ubicado enfrente del hotel Nápoles, ahí un hombre fue herido por disparos de bala, el cual fue atendido por elementos de auxilio de la Policía Municipal y posteriormente fue trasladado a un hospital a recibir atención médica, en donde informaron que su estado de salud se reportó como grave.