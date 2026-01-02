Se registra fuga de agua en Pozo de Manuel Doblado

Varias colonias presentan afectaciones en el suministro de agua

Redacción Notus2 enero, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) informó que continúan los trabajos de reparación de una fuga registrada en la línea principal del Pozo 4, con el objetivo de restablecer el servicio de agua potable a la brevedad posible.

De acuerdo con la dependencia, el equipo operativo se mantiene laborando de manera constante para atender la falla y reducir el tiempo de afectación a las y los usuarios. Mientras tanto, se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el avance de la reparación y la posterior normalización del suministro.

Las zonas que actualmente presentan afectaciones son las siguientes:

  • Colonia Cerrito
  • Colonia Ojo de Agua
  • Zona Peñitas
  • Salida al Jocoyol
  • Colonia Loma Bonita
  • Colonia Portugal
  • Colonia Ejido
  • Colonia Obregón
  • Parte de la Zona Centro

Funcionarios de SMAPA, reiteraron su compromiso de trabajar para restablecer el servicio lo antes posible.

Redacción Notus2 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información