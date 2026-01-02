Se registra fuga de agua en Pozo de Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) informó que continúan los trabajos de reparación de una fuga registrada en la línea principal del Pozo 4, con el objetivo de restablecer el servicio de agua potable a la brevedad posible.
De acuerdo con la dependencia, el equipo operativo se mantiene laborando de manera constante para atender la falla y reducir el tiempo de afectación a las y los usuarios. Mientras tanto, se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el avance de la reparación y la posterior normalización del suministro.
Las zonas que actualmente presentan afectaciones son las siguientes:
- Colonia Cerrito
- Colonia Ojo de Agua
- Zona Peñitas
- Salida al Jocoyol
- Colonia Loma Bonita
- Colonia Portugal
- Colonia Ejido
- Colonia Obregón
- Parte de la Zona Centro
Funcionarios de SMAPA, reiteraron su compromiso de trabajar para restablecer el servicio lo antes posible.