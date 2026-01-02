Se registra fuga de agua en Pozo de Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) informó que continúan los trabajos de reparación de una fuga registrada en la línea principal del Pozo 4, con el objetivo de restablecer el servicio de agua potable a la brevedad posible.

De acuerdo con la dependencia, el equipo operativo se mantiene laborando de manera constante para atender la falla y reducir el tiempo de afectación a las y los usuarios. Mientras tanto, se pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el avance de la reparación y la posterior normalización del suministro.

Las zonas que actualmente presentan afectaciones son las siguientes:

Colonia Cerrito

Colonia Ojo de Agua

Zona Peñitas

Salida al Jocoyol

Colonia Loma Bonita

Colonia Portugal

Colonia Ejido

Colonia Obregón

Parte de la Zona Centro

Funcionarios de SMAPA, reiteraron su compromiso de trabajar para restablecer el servicio lo antes posible.