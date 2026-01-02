Nació en León el primer bebé de Guanajuato en 2026

La recién nacida llegó a las 1:30 horas en la UMAE HGP No. 48 del IMSS; madre e hija se encuentran en buen estado de salud

León, Guanajuato.- Con la llegada del año nuevo, médicos de la UMAE HGP No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, recibieron al primer bebé nacido el 1 de enero de 2026 en la entidad, a las 1:30 horas.

Tanto la madre como la recién nacida, quien alcanzó un peso de 2.79 kilogramos y talla de 49 centímetros, se encuentran en perfectas condiciones de salud.

Con la finalidad de salvaguardar el bienestar materno-infantil, el IMSS recuerdan a todas las mujeres que cursan por un embarazo la importancia de un adecuado control prenatal, mediante el cual se puedan detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto, que pongan en riesgo la vida de ellas y de su bebé.

Los especialistas del Instituto reiteran a este grupo de la población que, ante cualquier signo de alerta, como: hinchazón excesiva de la cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de los movimientos fetales y cualquier tipo de sangrado, es importante acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

El IMSS en Guanajuato cuenta con áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y hospitalización las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender las emergencias obstétricas.

Redacción Notus2 enero, 2026

