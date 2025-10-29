Se “rajó” Santa Fe Klan: no hizo concierto

Guanajuato, Guanajuato.- San Judas Tadeo se quedó con las ganas de ser celebrado; las y los seguidores de Santa Fe Klan se quedaron con vestimenta y alboroto; Ángel Quezada se rajó y no hizo el baile que sin permiso de su mami y de “doña ésa” (Samantha Smith) anunció que realizaría.

El rapero había hecho una fiesta el 16 de octubre, sin el correspondiente permiso, provocando inconformidad y quejas de los vecinos, que tuvieron que aguantar el alto volumen de las bocinas hasta la madrugada.

También hubo observaciones sobre el consumo de cerveza y otras sustancias y por los riesgos de pleitos y la falta de unidades de emergencia en caso de que se requirieron.

Fue por eso que la presidenta municipal Samantha Smith declaró que el baile anunciado para el 28 de octubre tenía que hacerse vía solicitud de permiso y con todas las medidas de seguridad necesarias.

La respuesta del intérprete fue que no le pide permiso ni a su “mami” ni “a la doña ésa”, para luego añadir que su fiesta era para apoyar con víveres a gente con menos recursos y que durante sus bailes hay mucho comercio. Remató al señalar que la alcaldesa ofrece servicios municipales deficientes y que ni siquiera funciona bien el hospital (que, si bien es de jurisdicción estatal, ella es la presidenta de su patronato).

Mediáticamente fue más favorecido, pero finalmente decidió no organizar el baile. Al parecer su mami no le dio permiso y no pudo solicitarlo a Samantha.