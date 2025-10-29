Por temor a bloqueos, disminuyó por la mañana la movilidad hacia León

La zona de acceso al Aeropuerto Internacional estuvo desahogada de circulación vehicular

Velio Ortega29 octubre, 2025

León, Guanajuato.- Las carreteras de acceso y salida de esta ciudad registraron menos tráfico de lo habitual la mañana de este miércoles. La razón: hubo personas que temían continuaran los bloqueos que durante dos días realizaron campesinos en demanda de mejores pagos a sus productos agrícolas.

La zona de acceso al Aeropuerto Internacional estuvo desahogada de circulación vehicular. Patrullas de las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron apostadas en los accesos al lugar, así como al Puerto Interior, en tanto que unidades de la Guardia Nacional realizaban recorridos de inspección.

Al parecer hubo personas que no confiaron en las noticias que anunciaban el levantamiento de bloqueos. Los dos que se realizaron ayer en el tramo León-Silao, con dirección a la primera, ya no se repitieron.

Las entradas por la autopista a Aguascalientes estuvieron fluidas, al igual que la de Silao. Ya por la tarde la circulación vehicular regresó a casi los niveles comunes de embotellamiento. El tráfico de salida comenzó a saturarse, especialmente en un día que inicia otro festival en la capital del estado

