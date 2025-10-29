Obligatorio el certificado de no deudor alimentario para ingreso al servicio público en Guanajuato

León, Guanajuato.- El Gobierno del Estado de Guanajuato anunció que a partir de ahora, presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será un requisito para ingresar al servicio público estatal.

La medida busca dar cumplimiento a la reforma constitucional que suspende derechos a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias y refuerza los valores de compromiso y ética en quienes laboran en la administración pública.

La Gobernadora Libia García Muñoz Ledo destacó que la actualización de las Condiciones Generales de Trabajo garantiza que las personas servidoras públicas cumplan con la ley y su responsabilidad, tanto dentro como fuera de sus funciones, asegurando la protección de la niñez y promoviendo justicia social.

El requisito, señalado como sencillo pero significativo, busca que cada persona que ingrese al servicio público sea ejemplo de cumplimiento legal y compromiso con las familias guanajuatenses.