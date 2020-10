Se olvidan del baile «cachete con cachete».. ahora es «espalda con espalda»

Este 2020 nos ha traído de sorpresa en sorpresa, y este baile no podía ser la excepción. Un grupo de jóvenes al parecer en una fiesta de graduación, bailan el vals con cubrebocas y ¡dándose la espalda! esto con la finalidad de protegerse del coronavirus que sigue afectando a todo el mundo.

Según las redes sociales, el evento se habría llevado a cabo en un gimnasio de alguna escuela o instituto en República Checa. Pero lo curioso es la manera cómo están bailando.

Resulta un poco extraño, pero se dividieron en grupos de dos, se pusieron espalda con espalda y luego se agarraron con los brazos entrelazados. Es decir, no se veían las caras. Y así empezaron a moverse de un lado para otro, olvidándose por completo de aquella pegajosa canción de King África: «Cachete, pechito & ombligo».

De esta manera, los jóvenes -quienes iban vestidos de gala y con mascarillas- buscaron evitar enfermarse de COVID-19. El problema es que todas las parejas estaban muy cerca y mientras más se movían más se pegaban. No se respetó la sana distancia, lo que podría ser perjudicial. Eso sí, hasta el momento no se ha reportado casos de coronavirus debido a este baile, esperemos que no haya consecuencias en los días venideros.

La cuenta que publicó este video en Twitter se llama BeachMilk (@YellowCube7) y hasta el cierre de esta nota ha logrado que más de once mil personas le den favorito a la grabación. Además, más de doce mil usuarios han retuiteado este extraño baile, y hay muchos comentarios. Las visualizaciones llegan a casi tres millones y medio.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad.

This is a Prom dance in the age of the global COVID scam!

Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z

— BeachMilk (@YellowCube7) October 11, 2020