Se instalan nuevamente los cercos sanitarios en el Mercado Tomasa Esteves

Salamanca, Guanajuato.- El Licenciado José Agustín García Becerra director de Fiscalización del municipio de Salamanca contó cuales son las nuevas medidas sanitarias en este famoso mercado.

“Se volvieron a instalar los cercos sanitarios en virtud de que todos los municipios del estado de Guanajuato están incrementando en el índice de contagios y muertes por el coronavirus” externó.

El departamento de Fiscalización junto con Protección Civil puso manos a la obra para trabajar en conjunto y seguir con las medidas sanitarias y evitar el incremento de casos en el municipio.

“esto es responsabilidad de cada uno, apoyándonos en las medidas, esto ya es socia, no hay municipio, no hay estado, no hay entidad federativa que pueda controlar esto, necesitamos la participación de todos” comentó.

El director informa que todas las medidas que se están tomando, aunque puedan parecer exageradas es para el bienestar de todos, para poder salir pronto de esta pandemia.

“Si los comerciantes en sus locales siguen sin las medidas sanitarias en determinado momento tendremos que poner una multa o clausurarles el negocio” dijo.

El departamento de fiscalización tendrá que ser muy enérgico con las medidas sanitarias para evitar que esto crezca más.

“Existe un riesgo enorme todavía empecemos a cuidarnos en nuestro hogar, en nuestro negocio, esto es responsabilidad de todos estar bien y salir pronto de este problema, haciendo conciencia no arriesgando a nuestros niños ni adultos mayores, con un poquito de paciencia se logrará” concluyó.