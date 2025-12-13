Se incendia vivienda en las Heras a causa de un cigarro encendido

Irapuato, Guanajuato.- La Colonia Las Heras en Irapuato fue escenario de un incendio dentro de una vivienda de la calle Felipe Ángeles. De acuerdo con el reporte oficial, al parecer uno de los residentes del lugar se había quedado dormido dejando un cigarro encendido. Las llamas comenzaron en un sillón del segundo piso y posteriormente se propagaron dejando daños materiales, aunque sin ningún herido.

El reporte se generó a través del sistema de emergencias y elementos del cuerpo de bomberos y protección civil acudieron de inmediato. En el lugar se encontraron con la presencia de las llamas y el humo en la segunda planta de la casa.

Al parecer los habitantes lograron escapar a tiempo y no se registraron personas atrapadas en el siniestro. Los cuerpos de seguridad lograron mitigar el incendio, evitando que se generaran más daños y que el fuego se esparcirá a inmuebles contiguos.