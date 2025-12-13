Fuego guadalupano: arden dos motos y una camioneta en San Clemente

Guanajuato, Guanajuato.- En lo que posiblemente es consecuencia de la detonación de pirotecnia, tres casas y tres vehículos fueron destruidos por el fuego en el Día de la Virgen de Guadalupe y la víspera.

Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 04:03 horas, un incendio movilizó a la unidad Motobomba 8801 del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guanajuato, que acudió a la comunidad de San Clemente bajo el mando del bombero Fernando Morales y el maquinista Martín López.

Ahí había tres vehículos afectados: una camioneta Chevrolet PickUp y dos motocicletas Italika. En una empezó el fuego y la otra fue afectada por la radiación. Los automotores estaban en el estacionamiento de la zona.

Vecinos de la zona se percataron del siniestro y lograron controlar el fuego antes de la llegada de los bomberos, quienes realizaron labores de enfriamiento para evitar que el siniestro se reactivara. No se reportaron personas lesionadas.

Las causas del incendio aún no han sido precisadas y las autoridades continúan recabando información para determinar el origen del siniestro, que pudiera ser lo mismo un acto vandálico que consecuencia de algún artefacto de pirotecnia, pues toda la noche hubo festejo guadalupano con cohetes y bengalas.

La corporación informó sobre otros siniestros: la motobomba 8801, a cargo del bombero Fernando Morales y el maquinista Martín López llegó a Cerro del Cuarto para apagar basura que ardía en una casa abandonada. El hecho ocurrió también la madrugada de este 12 de diciembre.

El jueves por la noche la misma motobomba 8801 y la ambulancia R3 acudieron a la calle Corrales, de la comunidad de Yerbabuena, para apagar la cocina de la casa. Ahí atendieron a una mujer que sufrió crisis de ansiedad sin requerir traslado a unidad médica.

Otro incendio registrado el jueves fue en el Callejón de la Libertad, en la Zona centro. También fue basura acumulada en casa en estado de abandono.

La del jueves fue noche de mucho trabajo y también ardió una casa habitación de la calle Ignacio Allende de la colonia ASTAUG. En el siniestro, una camioneta de carga resultó dañada por radiación. La finca tuvo daños en su estructura y el fuego acabó con electrodomésticos y muebles.