DIF Irapuato reporta atención a más de 8 mil personas mayores en cinco años

El programa sumó 350 nuevas inscripciones durante el último año y ofreció servicios de salud, activación física y actividades recreativas

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Irapuato reportó que 8 mil 660 personas mayores participaron en su programa de Atención a Personas Mayores durante los últimos cinco años. En el último año, se sumaron 350 nuevas inscripciones.

El programa ofrece acciones para promover el bienestar físico, mental y social, así como la autonomía y participación comunitaria de las personas mayores. Entre sus actividades, el DIF impartió 498 pláticas informativas, con la participación de 7 mil 51 personas, sobre temas como derechos humanos, envejecimiento activo, autocuidado, prevención de caídas, salud emocional y detección de situaciones de violencia.

En materia de atención integral, se brindaron más de mil 300 servicios de salud y 393 sesiones de activación física adaptada. Además, 2 mil 839 personas mayores participaron en actividades físicas y recreativas. El comedor del programa proporcionó 3 mil 779 raciones de alimentos.

El DIF también informó que su programa “DIF Cuida de Ti, Cuida de Todos” atendió a 404 personas cuidadoras, familiares y personas mayores mediante actividades de orientación y sensibilización sobre autocuidado y prácticas de atención.

En cuanto a infraestructura, el organismo cuenta con un centro de cómputo donado por OXXO, con capacidad para 19 personas, y un área de cocina y repostería para talleres y cursos.

El Festival de las Personas Mayores se realizó por primera vez en 2024 y continuó en 2025 y 2026. En sus tres ediciones reunió a más de 13 mil asistentes.

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Redacción Notus

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