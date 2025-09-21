Saúl Martínez nuevo presidente del Comité Municipal del PAN en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- El PAN de Abasolo tiene nuevo dirigente municipal, Saúl Martínez Hernández será el encargado de guiar los destinos del blanquiazul en el municipio.

En la asamblea municipal celebrada en las instalaciones del partido, los panistas refrendaron la confianza hacia Martínez Hernández y fue nombrado como nuevo presidente del Comité Municipal.

Así mismo, los panistas abasolenses también tuvieron la oportunidad de elegir a quien los represente ante el Consejo Estatal, y brindaron el apoyo a la ex candidata a la presidencia municipal Briseida “La China” Magdaleno, quien actualmente es rectora del Tecnológico de Abasolo.

Con esta nueva dirigencia los panistas buscan apuntalar al partido tras la pérdida que sufrieron en la elección pasada y así volver a encabezar el gobierno municipal de Abasolo.