Se cae Outlook: versiones de ciberataque coinciden con alerta de seguridad en EE. UU.

Ciudad de México.- Una interrupción masiva a nivel global afectó este jueves 12 de noviembre el funcionamiento de Outlook, Exchange Online y la suite de productividad Microsoft 365, dejando sin acceso a sus buzones y herramientas colaborativas a millones de usuarios en México y el mundo.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, las fallas comenzaron a repuntar alrededor de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), alcanzando un pico superior a los 131 mil reportes simultáneos exclusivamente para Outlook y cerca de 50 mil incidencias adicionales en servicios generales de Microsoft 365. En territorio mexicano, los principales problemas reportados correspondieron a errores para sincronizar correos (41%) e imposibilidad para iniciar sesión (24%).

Además del servicio de correo electrónico, la caída impactó la operatividad de Microsoft Teams, SharePoint Online, OneDrive, Microsoft Copilot 365 y Microsoft Defender XDR, provocando incluso intermitencias en la propia página oficial de estado de salud de la compañía durante los momentos de mayor congestión.

Postura técnica de Microsoft

A través de sus canales oficiales de soporte técnico (@MSFT365Status) y bajo los códigos de seguimiento EX1550543 y MO1550821, Microsoft descartó que la interrupción obedeciera a un incremento inusual en la demanda de usuarios.

La firma tecnológica precisó que el incidente se originó luego de que un grupo de servidores quedara inesperadamente fuera de línea, lo que generó una sobrecarga en el resto de la infraestructura disponible. Aunque en una primera etapa se reportó afectación concentrada en el continente americano, la empresa confirmó posteriormente que la pérdida de conectividad alcanzó a usuarios de cualquier región del planeta.

Como protocolo de contención, Microsoft suspendió preventivamente todos los despliegues y cambios de configuración mientras auditaba si alguna actualización reciente detonó el fallo. Asimismo, detalló que el equipo de ingeniería redirigió el tráfico de servicios hacia servidores alternos e inició el reinicio escalonado de los equipos afectados para restablecer la continuidad operativa.

Especulaciones de ciberataque y alerta de seguridad

Paralelamente al reporte técnico de la compañía, la magnitud de la desconexión simultánea de servidores desató versiones en redes sociales y cobertura internacional sobre el temor de un posible ciberataque contra la infraestructura de Microsoft.

Estas sospechas cobraron fuerza debido a que este mismo jueves la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de Estados Unidos (CISA) confirmó la explotación activa de una vulnerabilidad de seguridad en Outlook (identificada como CVE-2026-124194), mediante la cual actores maliciosos buscan robar credenciales de autenticación.

No obstante, especialistas y reportes oficiales mantuvieron ambos hechos separados: mientras que la vulnerabilidad advertida por CISA requiere que un usuario abra un archivo malicioso específico, la caída de los servicios de hoy respondió a una desconexión interna de servidores, sin que exista confirmación ni adjudicación de una intrusión externa.

El incidente también generó repercusiones en plataformas de terceros vinculadas al ecosistema de la compañía; firmas de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic notificaron interrupciones temporales en sus conectores de búsqueda, calendario y correo electrónico dependientes de Microsoft 365.