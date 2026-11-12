Renuncia Pablo Elizondo a Secretaría de Ayuntamiento de León

Guanajuato, Guanajuato.- Pablo Arturo Elizondo Sierra renunció en plena sesión de cabildo a su cargo de secretario de Ayuntamiento en León. El diputado local emecista, Rodrigo González Zaragoza, reprobó el hecho, condenó la forma y calificó de traidor al ahora exfuncionario.

Elizondo Sierra anunció su renuncia al cargo la mañana de este jueves. Pidió se le permita la terminación de relación laboral y comentó que su decisión fue porque no estaban dadas las condiciones para desempeñar sus funciones de manera plena.

Explicó que siempre ha sido fiel a sus convicciones a lo largo de su trayectoria profesional, ha construido un prestigio que “no estoy dispuesto a sacrificar por estar en una administración municipal que causa embates institucionales por el fervor político electoral de la Presidenta”.

Añadió que “las limitantes de poder contratar perfiles competentes que se integren a los equipos de trabajo, la falta de información oportuna por no ser parte de un proyecto político, entre otros factores, limiten el ejercicio pleno de las atribuciones propias de la Secretaría del Ayuntamiento”.

“León no merece esto”, aseveró, y rechazó participar en la estrategia de comunicación cuyo eje sea la confrontación, porque a través del diálogo se construyen los acuerdos para beneficio de la población que se gobierna.

Mi visión de gobernabilidad no encuentra coincidencia con la dinámica que se vive actualmente en la administración pública municipal de León, recalcó y destacó que tomó esa decisión “con tristeza, pero con seguridad después de casi 11 años consecutivos de trayectoria en la administración pública municipal de León”.

“Traición”, acusa Rodrigo González Zaragoza

El líder de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Rodrigo González Zaragoza, reprobó la forma en la que Elizondo Sierra hizo pública su renuncia. Es una traición a la confianza que en él depositó la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, aseveró en entrevista con medios de información en el Congreso del Estado.

Señaló que la renuncia del ahora exfuncionario se da en el marco de la confrontación política derivada del cambio de partido que hizo la alcaldesa, al pasar de Acción Nacional a MC.

También admitió que al tener el PAN la mayoría en el ayuntamiento, el relevo de titular del cargo debe hacerse por consenso, siempre con la garantía de que sea una persona capaz y tenga una institucionalidad por encima de los intereses partidistas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el proceso de sustitución del renunciante.