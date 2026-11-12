Herederas de dinastías destacan en el Festival joséalfrediano

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- El Festival conmemorativo del aniversario luctuoso 53 de José Alfredo Jiménez y que al mismo tiempo celebra el centenario del natalicio del cantautor guanajuatense tendrá como protagonistas invitadas a tres mujeres que llevan en sus historias familiares el legado de grandes figuras de la música mexicana: Lupita Infante, nieta de Pedro Infante; Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández; y Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar.

El estado Guanajuato se prepara para celebrar los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez con el Centenario del Compositor de la Gente, un festival que del 20 al 22 de noviembre convertirá a Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, en un punto de encuentro para la música mexicana, la cultura y las tradiciones que forman parte de nuestra identidad.

El gobierno estatal extiende la invitación a la celebración de tres días en la tierra que vio nacer al reconocido compositor, donde se reunirán artistas, familias y visitantes en una celebración que busca mantener vigente su legado y reconocer la trascendencia de sus canciones, que han acompañado a generaciones de mexicanos y han llevado el nombre de Guanajuato a distintos rincones del mundo.

Uno de los momentos más representativos del festival será el encuentro de tres mujeres que llevan en sus historias familiares el legado de grandes figuras de la música mexicana: Lupita Infante, nieta de Pedro Infante; Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández; y Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar.

Las tres artistas se presentarán el sábado 21 de noviembre en el Jardín Principal de Dolores Hidalgo, en una jornada dedicada a celebrar las raíces musicales de México y la continuidad de una tradición que permanece viva gracias a nuevas generaciones de intérpretes.

Lupita Infante llevará al escenario la herencia musical de una de las voces más queridas de México; Camila Fernández representará la continuidad de una familia que ha marcado la historia de la música ranchera; mientras que Majo Aguilar compartirá su propuesta artística, vinculada al legado de una de las dinastías más representativas de la música tradicional mexicana.

Sus presentaciones están programadas a las 17:00, 18:30 y 20:30 horas, respectivamente, y forman parte de una cartelera que también contempla la participación especial con el concierto de Sin Bandera, a las 22:00 horas del mismo sábado.

Un festival que celebra la identidad de Guanajuato

El Centenario del Compositor de la Gente es una celebración que honra la vida y obra de José Alfredo Jiménez, cuyas composiciones se han convertido en parte esencial del patrimonio musical de México.

Sus canciones, interpretadas por grandes voces a lo largo de las décadas, continúan presentes en las reuniones familiares, las celebraciones populares, los escenarios internacionales y en la memoria de millones de personas.

El programa del festival contempla conciertos, presentaciones artísticas, muestras gastronómicas, actividades culturales y recorridos tradicionales que permitirán a las y los visitantes acercarse a la historia del compositor y descubrir la riqueza turística de Dolores Hidalgo.

Entre las actividades destacan la cancelación de una estampilla postal conmemorativa, el tradicional recorrido De cantina en cantina, presentaciones de mariachi, homenajes musicales y literarios, así como la peregrinación al Panteón Municipal, donde se realizarán las tradicionales Mañanitas al Rey.

El turismo cultural impulsa la economía y proyecta a Dolores Hidalgo

Además de rendir homenaje al legado de José Alfredo Jiménez, el Centenario del Compositor de la Gente se consolida como una oportunidad para fortalecer el turismo cultural, atraer visitantes y generar beneficios económicos para las familias de Dolores Hidalgo y la región.

Para la edición 2026 se proyecta una afluencia de 25 mil asistentes y una derrama económica de 20 millones de pesos, de acuerdo con el pronóstico del Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N.

Esta actividad turística representa oportunidades de consumo para hoteles, restaurantes, establecimientos gastronómicos, comercios, artesanos, transportistas y prestadores de servicios, quienes forman parte de una cadena de valor que conecta la riqueza cultural del destino con el bienestar de la población.

Las expectativas de ocupación hotelera también reflejan el movimiento turístico que podría generar esta celebración.

En 2024 registró una afluencia de 13 mil personas y una derrama de 11.7 millones de pesos; en 2025 alcanzó los 25 mil asistentes y una derrama superior a 19 millones de pesos, cifras que muestran su crecimiento como acontecimiento cultural y turístico.

Más allá de los conciertos, la celebración invita a descubrir Dolores Hidalgo a través de sus sabores, artesanías, museos, espacios históricos y tradiciones. Los recorridos por sus calles, la visita a la Casa Museo José Alfredo Jiménez, la oferta gastronómica local y los productos de Marca Guanajuato permiten ampliar la experiencia de quienes llegan motivados por el festival.

La participación de visitantes locales, nacionales e internacionales contribuye a proyectar a Dolores Hidalgo como un referente del turismo cultural en México, donde la historia de la Independencia Nacional convive con una herencia musical que continúa emocionando a distintas generaciones.

El Centenario del Compositor de la Gente demuestra cómo las tradiciones y el patrimonio cultural pueden transformarse en motores de desarrollo turístico, al generar experiencias que conectan a los visitantes con las comunidades y favorecen la actividad económica local.