Se augura un triunfo para la corrida nocturna en la Plaza Revolución

Texto y fotos: Juan José López Luna.

Irapuato, Guanajuato.- Pues, a menos de una semana de que se realice la tradicional corrida del 20 de Noviembre en el viejo coso taurino “Revolución” —donde se conmemora un aniversario más de la gesta revolucionaria en nuestro país y se celebran los 89 años de existencia y 86 de su inauguración como plaza de toros—, los aficionados a la fiesta brava ya se frotan las manos para acudir a sus tendidos y disfrutar del arte de Cúchares. Esperan que los tres diestros que conforman el cartel triunfen y salgan a hombros por la puerta grande.

La empresa se esmeró en contratar para este año a Guillermo Hermoso de Mendoza, hijo de la leyenda viviente del rejoneo mundial, Pablo Hermoso, ya retirado. Desde que tomó la alternativa, Guillermo se montó en la cima del arte de Marialva junto con el maestro Diego Ventura, Lea Vicens, Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Sebastián Fernández.

Ha tenido grandes triunfos en los ruedos españoles y apenas está arrancando su temporada en plazas mexicanas. Ayer, por ejemplo, salió a hombros de la plaza de Monterrey.

También está en el cartel el diestro queretano Diego Sanromán, quien va camino a figurar en la baraja taurina mexicana. Ha obtenido importantes triunfos en plazas de provincia; el más reciente fue el domingo 8 del presente mes, en la Perla Tapatía, donde indultó a un toro luego de una gran faena.

No es fácil lograrlo, tomando en cuenta que la afición de Guadalajara es hoy por hoy la más exigente y conocedora. Triunfar ahí es poco menos que imposible.

El tercer espada que compone el cartel fresero es el moreliano Issac Fonseca, un torero de mucho valor. Desde 2023, cuando culminó su temporada española con la Copa Chenel ganada en la plaza de Las Ventas de Madrid, se convirtió en la esperanza de los miles de taurinos mexicanos que lo vieron triunfar tarde a tarde por televisión.

Y no ha defraudado: tuvo grandes tardes en los cosos mexicanos antes de regresar a Madrid, donde bordó la famosa faena al toro “Brigadier” y estuvo a un pelito de abrir la puerta grande de Las Ventas. Apenas este año, en septiembre, volvió a dejar constancia de lo buen torero que es en la plaza madrileña.

En México, baste decir que en Tlaxcala ya es ídolo por sus triunfos; el 31 de octubre, en Aguascalientes, cortó una oreja de peso y apenas el viernes, en San Miguel de Allende, salió a hombros con el español Talavante.

Del encierro de José María Arturo Huerta hay certeza de que son toros aptos para el toreo moderno, con bravura y nobleza. No por nada se lidian en las plazas importantes de México y los diestros salen triunfando.

Así que todo apunta a que los aficionados a la fiesta brava tendrán un banquete de arte, torería, valor y emociones, en una fecha que engrandecerá la larga historia de la plaza de toros “Revolución”