“Camino de Guanajuato” según la IA

Guanajuato.- Se le pidió a la inteligencia artificial lo siguiente:
Siguiendo el estilo y la métrica de “Camino de Guanajuato”, crea estrofas al estilo de José Alfredo Jiménez, donde se mencione a las ciudades de Celaya con su cajeta, Irapuato con sus fresas, Moroleón y sus peleas de gallos, Acámbaro y su pan, San Pancho y sus sombreros, Manuel Doblado y sus hombres valientes, Santa Cruz como cuna de Juventino Rosas y San Luis de la Paz como tierra de chichimecas.
Una vez revisadas y con algunos pequeños ajustes, esto se agregaría a las estrofas tradicionales del afamado corrido:
Pasando voy por Celaya,
qué dulce está su cajeta,
y al llegar a Irapuato
sus fresas son la receta;
pa’ endulzar las amarguras
de esta vida tan inquieta.
En Moroleón se apuesta
en las peleas de gallos,
se juega el alma y la vida
al filo de los caballos;
y en Acámbaro bendito
el pan calma los desmayos.
Ya voy llegando a San Pancho,
tierra de finos sombreros,
y allá en Manuel Doblado
hay hombres muy verdaderos,
valientes hasta la muerte
como los buenos rancheros.
En Santa Cruz nació un genio,
mi gran Juventino Rosas,
que le compuso a mi tierra
las notas más primorosas;
¡qué orgullo siento en el alma
de ver estas grandes cosas!
Y allá en San Luis de la Paz,
tierra brava chichimeca,
donde el orgullo no muere
ni el corazón se doblega;
¡que viva mi Guanajuato
desde el Bajío hasta la sierra!