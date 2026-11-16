“Camino de Guanajuato” según la IA

Guanajuato.- Se le pidió a la inteligencia artificial lo siguiente:

Siguiendo el estilo y la métrica de “Camino de Guanajuato”, crea estrofas al estilo de José Alfredo Jiménez, donde se mencione a las ciudades de Celaya con su cajeta, Irapuato con sus fresas, Moroleón y sus peleas de gallos, Acámbaro y su pan, San Pancho y sus sombreros, Manuel Doblado y sus hombres valientes, Santa Cruz como cuna de Juventino Rosas y San Luis de la Paz como tierra de chichimecas.

Una vez revisadas y con algunos pequeños ajustes, esto se agregaría a las estrofas tradicionales del afamado corrido:

Pasando voy por Celaya,

qué dulce está su cajeta,

y al llegar a Irapuato

sus fresas son la receta;

pa’ endulzar las amarguras

de esta vida tan inquieta.

En Moroleón se apuesta

en las peleas de gallos,

se juega el alma y la vida

al filo de los caballos;

y en Acámbaro bendito

el pan calma los desmayos.

Ya voy llegando a San Pancho,

tierra de finos sombreros,

y allá en Manuel Doblado

hay hombres muy verdaderos,

valientes hasta la muerte

como los buenos rancheros.

En Santa Cruz nació un genio,

mi gran Juventino Rosas,

que le compuso a mi tierra

las notas más primorosas;

¡qué orgullo siento en el alma

de ver estas grandes cosas!

Y allá en San Luis de la Paz,

tierra brava chichimeca,

donde el orgullo no muere

ni el corazón se doblega;

¡que viva mi Guanajuato

desde el Bajío hasta la sierra!