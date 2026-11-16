Huanímaro inaugura segunda etapa de rehabilitación del jardín de Cerrito Alto Nuevo

Huanímaro, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Huanímaro inauguró la segunda etapa de rehabilitación del jardín principal de Cerrito Alto Nuevo, que incluyó trabajos de alumbrado público y andadores. La obra fue realizada con recursos municipales y beneficia a habitantes de la comunidad.

Para esta etapa se destinaron 1 millón 545 mil 788.55 pesos. Los trabajos incluyeron 382 metros cuadrados de firme, 191 metros de guarnición, 582.11 metros cuadrados de pasto en rollo, 13 bancas de aluminio y cuatro luminarias.

Durante el acto, la regidora Rosa Elena Saldaña Ávila destacó la importancia de rehabilitar parques y jardines como espacios de convivencia familiar. La alcaldesa Laura Villalpando Arroyo señaló que su administración apuesta por la planeación de largo plazo y llamó a las y los habitantes a cuidar la infraestructura.

Rita Parra Piceno, habitante de la comunidad, agradeció la obra y expresó que espera que el jardín pueda concluirse en su totalidad. El espacio se utiliza para la fiesta patronal y otros eventos sociales.

En el evento participaron integrantes del Ayuntamiento, entre ellos el síndico Gustavo Núñez Andrade, regidoras y regidores, además del secretario del Ayuntamiento, Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano, y personal de distintas áreas municipales.