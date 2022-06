“Se adueñan del ojo de agua”, Rigoberto Delgado

Huanímaro, Guanajuato.- En el municipio de Huanímaro, el agua es una problemática muy común, pues pese a ser un municipio que se estableció sobre el agua, esta no llega a todos los hogares, presentándose de manera más frecuente en las colonias que se encuentran sobre el cerro. Además, el ojo de agua que se encuentra a un costado de Protección Civil de dicho municipio ya fue cerrado al público desde administraciones pasadas.

“La mayoría si tiene problemas, yo vivo en el centro, pero la mayoría que está en el cerro muchos batallan porque no les llega el agua, según ellos (gobierno municipal), nos dicen que no hay mucha presión de agua, yo pienso que sería la cuestión de meter tubería, hacerles llegar al agua, es muy importante que se solucione ese problema del agua. Que se descompone un pozo, que se descompone otro, nos cortan el agua a todos, ahorita duramos como dos meses sin agua y se adueñan del ojo de agua, no nos dejan agarra el agua del ojo de agua y es nacida natural, cuando se fue el agua yo fui como dos veces, una parte que dice es que el agua está contaminada, pero esa agua está limpia porque es la que están utilizando diario, toda la vida habíamos tomado agua de ahí, pero desde hace dos administraciones se adueñaron del ojo de agua, la gente que no tenía agua se iba a cargar de ahí. Todo este jardín y las colonias hacia abajo estamos sobre el agua, escarbas 1 metro y hay agua, y cuando hicieron la calle metieron dos tubos y al drenaje, entonces esa agua se va al drenaje”, dijo Rigoberto Delgado.

Aunado a estas problemáticas, se suma el cobro de esto, pues huanimarenses coinciden en pagar su servicio de agua al mes o al año, sin importar el que no tuvieron el servicio por días.

“Es un desperdiciadero y no hacen caso de solucionarlo, además el cobro es carísimo, mientras en otras partes es más barato, aquí cobran el mes en más de $200 pesos hay o no haya agua al mes, además hay muchísimas fugas, les dices tú y no hacen caso de arreglar, -Ahí después, que yo no me encargo de eso que se encarga otro-, y las fugas tienen ahí años”, comentó J. Refugio Chacón.

“En mi casa pagamos el agua por año y nos llega cada tercer día de 8 a 9, yo pago por días y me dan el servicio por horas, mi mujer se tiene que ir al rancho con su mujer para lavar, ¿qué te ganas con ir con las autoridades?, nunca les vas a ganar, pero ellos si quieren el pago al mes o anual. El ojo de agua tiene sus pros y contras, mucha gente se acercaba a hacer sus necesidades por eso lo cerraron, la gente se acercó ahorita que no hubo agua pues se acercó y tomó agua de ahí”, expresó don Gustavo.

“Yo vivo para el rumbo del panteón y si a casó hay agua cada 3 día y por 3 o 4 horas, la pagamos por año, no hay respuesta, si vas con una persona te mandan con otra, si vas a las oficinas del agua que no está el jefe”, argumentó Genoveva González.

Por su parte el Director de Agua Potable y Alcantarillado de Huanímaro, Juan González Rangel, manifestó que el ojo de agua no tiene reporte de alguna fuga, misma agua que es utilizada para abastecer a la ciudadanía.

“Como tal nosotros no tenemos el reporte de ninguna fuga, contamos con un Ojo de Agua, que es un yacimiento de agua natural, nosotros la utilizamos para cuando hay un desabastecimiento por parte de los pozos, cargamos con las pipas y se abastece a la ciudadanía, ahí se creó un deposito donde es un rebombeo, estamos hablando de 4 pulgas de agua lo que da, la bomba que tenemos es de 3 y como es eléctrica, desabastece de volada el deposito que tenemos, cuando no hay bombeo del agua se vuelve a integrar al manto, es muy poca la que se alcanza a desperdiciar, pero como tal no se va a la calle para llamarlo como fuga”, dijo Juan González Rangel.

Además, durante el tiempo de lluvias es cuando se puede ver un poco de más agua en la zona, esto debido al crecimiento de caudal del ojo de agua.

“En el tiempo de lluvias el caudal que genera el ojo de agua es un poquito más grande y se alcanza a ir un poquito más al drenaje, pero estamos tratando de meter un proyecto ahí, también estamos analizando que tipo de minerales trae el agua porque no es clarita, es un agua media blanca pero son minerales propios de la naturaleza, no es que esté contaminada queremos hacer un estudio para ver que minerales son y de qué manera los podemos quitar y hacerla no de consumo humano pero si de uso doméstico” , comentó el Director de Agua Potable y Alcantarillado de Huanímaro

Mientras que los reportes de fugas a lo largo del municipio se han presentado por un cierre de las válvulas sin el cuidado debido.

“Se han presentado algunas, porque Huanímaro está a las faldas del cerro, entonces las bombas tienen que subir hasta donde está el tinaco, entonces al abrir y cerrar las válvulas si no se tiene cuidado y se cierra de golpe pues hay una sobrepresión y es lo que nos ha provocado fugas en las líneas de conducción”, finalizó Juan González Rangel, Director de Agua Potable y Alcantarillado de Huanímaro.

