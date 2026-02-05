Se abrirá un Bachillerato Integral Guanajuato en Santa Catarina

Santa Catarina, Guanajuato.- En gira de trabajo por escuelas del noreste, Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación de Guanajuato, anunció la apertura del primer Bachillerato Integral Guanajuato, BIG, en Santa Catarina, que funcionará en las instalaciones de la secundaria Nuevo Horizonte, en el turno vespertino, y comenzará a brindar el servicio educativo el próximo mes de septiembre.

Con la visión de Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado, de estar cerca de las comunidades y ofrecer mayores posibilidades de desarrollo por medio de la educación, las y los estudiantes que egresarán de secundaria en este municipio ahora contarán con otra opción para avanzar en su formación académica.

En visita al plantel, ubicado en la cabecera municipal de Santa Catarina, se fortaleció el vínculo con la comunidad educativa por medio del diálogo con sus directivos y docentes a quienes se les aplaudió el esfuerzo que realizan en favor de la calidad de los aprendizajes, principalmente en el tema de robótica educativa, tecnologías, ciencias y deporte.

Por otro lado, en el marco del -Programa para la Equidad y el Reconocimiento Académico-, el Secretario reconoció a la primaria indígena Miguel Hidalgo, de la localidad Misión de Arnedo, del municipio de Victoria, por su destacado avance en la reciente aplicación de la prueba RIMA 2025, lo que significa que las y los estudiantes mejoraron notablemente sus aprendizajes, gracias a la planeación estratégica y al esfuerzo conjunto de docentes, directivos y familias.

Acompañado por Guadalupe Valenzuela Ríos, Subsecretaria de Educación Básica, Héctor Teodoro Montes Estrada, Delegado Regional II y autoridades escolares de la zona, el titular de la SEG habló de la importancia de mantener prácticas pedagógicas innovadoras y un compromiso constante con la mejora de los aprendizajes, y celebró que en el centro educativo se impulsa la lectura como base para mejorar en todos los campos formativos.

Guadalupe Suarez Reséndiz, director de la primaria Miguel Hidalgo, dijo que, “el reconocimiento es fruto de la dedicación diaria y del compromiso que tenemos las y los maestros y familias con nuestros alumnos. Ver estos resultados nos motiva a seguir adelante y a buscar siempre nuevas formas de enseñar con calidad y entusiasmo”.

Para concluir la gira, la comitiva visitó a la Telesecundaria 1011, de la comunidad de Ortega, Santa Catarina, donde se observaron los avances alcanzados, los proyectos en los que se encuentran trabajando como la elaboración de nieve artesanal y, al mismo tiempo se establecieron estrategias para asegurar un rendimiento académico más sólido, entre ellas, continuar con la lectura como eje fundamental para aprender.