Caninos de las FSPE evitan distribución de vapeadores en Guanajuato

León, Guanajuato.- La Unidad Canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) realizó el aseguramiento de 49 vapeadores con presunta marihuana durante un operativo de inspección en una empresa de paquetería.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble localizado sobre el bulevar Aeropuerto, donde personal de seguridad de la empresa autorizó la revisión preventiva de envíos, como parte de la coordinación institucional con autoridades estatales.

En las labores de inspección, el binomio canino “Evetke” realizó un marcaje positivo en cinco paquetes, lo que evitó el uso de servicios de mensajería para la distribución de droga en Guanajuato.

Durante la revisión se localizaron vapeadores que contenían una sustancia vegetal con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 2 kilos 582 gramos, equivalente a 2 mil 582 dosis.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero Común, con sede en León, para las investigaciones correspondientes.