Juvelina Castro nueva dirigente panista en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Juvelina Castro, será la nueva dirigente de los panistas, en Huanímaro.

En una asamblea realizada en las instalaciones del partido, los panistas llevaron a cabo la elección en la cual renovaron la dirigencia municipal, resultando ganadora Juvelina Castro.

Además los panistas Javier Contreras, Alejandra Contreras, y Elena Sierra compartirán responsabilidades con Castro pues firmarán parte del nuevo comité municipal panista.

Así mismo, en la misma asamblea el blanquiazul huanimarense dio su apoyo a Juan Carlos Chacón y a Diego Alejandro Chávez Ríos como los aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo Estatal Panista.

Con esta fórmula el panismo huanimarense se enfila hacia las elecciones que se llevarán a cabo dentro de dos años y esperan retomar la victoria tras dos elecciones fallidas.