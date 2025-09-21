Juvelina Castro nueva dirigente panista en Huanímaro

La nueva dirigente organizará a los militantes panistas rumbo a las elecciones del 2027

Redacción Notus21 septiembre, 2025

Huanímaro, Guanajuato.- Juvelina Castro, será la nueva dirigente de los panistas, en Huanímaro.

En una asamblea realizada en las instalaciones del partido, los panistas llevaron a cabo la elección en la cual renovaron la dirigencia municipal, resultando ganadora Juvelina Castro.

Además los panistas Javier Contreras, Alejandra Contreras, y Elena Sierra compartirán responsabilidades con Castro pues firmarán parte del nuevo comité municipal panista.

Así mismo, en la misma asamblea el blanquiazul huanimarense dio su apoyo a Juan Carlos Chacón y a Diego Alejandro Chávez Ríos como los aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo Estatal Panista.

Con esta fórmula el panismo huanimarense se enfila hacia las elecciones que se llevarán a cabo dentro de dos años y esperan retomar la victoria tras dos elecciones fallidas.

