Enero suma más de mil dosis de droga aseguradas y casi 700 detenidos en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Tras la salida de Samuel Ugalde y ahora bajo el mando de Mauricio Vázquez González, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró durante el mes de enero más de mil dosis de presunta droga, como resultado de los operativos permanentes de seguridad, vigilancia y prevención que se han desplegado en todo el municipio.

El reporte documenta la detención de caso 700 personas, entre las cuales 37 fueron puestas a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos, entre los que destacan 27 por delitos contra la salud, siete por recuperación de motocicletas y tres por arma de fuego.

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mauricio Vázquez, informó que estos resultados reflejan una estrategia basada en presencia, operatividad constante y coordinación interinstitucional y resalta la cooperación con corporaciones estatales y federales:

“La coordinación con la Guardia Nacional, la FSPE y los municipios vecinos, a través de nuestros diversos operativos, como el Relámpago, Intermunicipal, Descuelgue, Comunidades Seguras, entre otros, nos permite ampliar la capacidad operativa y dar mejores resultados. La seguridad se construye con trabajo conjunto y presencia constante”, subrayó.

Los aseguramientos se derivaron de recorridos de seguridad y vigilancia, revisiones preventivas y atención a reportes ciudadanos, realizados en distintas colonias y zonas del municipio, como parte de una estrategia integral para inhibir la comisión de delitos.