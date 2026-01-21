Sarampión en aumento pone en riesgo certificación de control en México

México.- Ante los brotes de sarampión reportados en México, la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) invitó a una reunión virtual al país para “revisar su estado de eliminación”. Luego de la reunión el 13 de abril, se determinará la clasificación del país, de continuar el brote, México podría perder su certificación de control del sarampión.

De acuerdo con la organización, “su mandato es monitorear y verificar la eliminación del sarampión” y destacó la importancia de una alta cobertura de vacunación, así como una respuesta inmediata a los brotes de la región, ya que con el pasar del tiempo, el control del virus es menor.

El sarampión ha alcanzado todos los estados de la república con al menos un caso confirmado, siendo Chihuahua, Jalisco y Chiapas los más afectados. Entre 2025, que fue cuando se presentó el primer caso, hasta el 20 de enero, se han contado más de 7 mil personas.

El primero de febrero de 2025, el sarampión comenzó a hacerse presente en el país, por lo que, a casi un año de los primeros casos, está en alerta. La OPS ha declarado que al pasar más de 12 meses de manera continua la cadena de transmisión del virus, la certificación como una región libre de sarampión se pierde.

El año pasado en Guanajuato se estimaron 543 casos probables de los cuales 4 fueron confirmados. Para este año, hay 11 posibles, pero ninguno corroborado.