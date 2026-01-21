Invitan a seminario del campus León de la UG sobre la historia social de las mujeres

Guanajuato, Gto.- ¿Has escuchado sobre la agencia de las mujeres y su trascendencia? El Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG) reúne a investigadoras nacionales e internacionales que impulsan la reflexión académica desde una mirada amplia y crítica sobre la participación de las mujeres en la vida social, esto a través del Seminario Permanente Internacional e Interdisciplinario “La agencia de las mujeres desde una perspectiva sociohistórica: entre anarquismos, marxismos y otras historias”.

La División de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Coordinación del programa educativo de Trabajo Social, busca rescatar y visibilizar la agencia de las mujeres a lo largo de la historia.

Así lo destacan las doctoras Gabriela López Ruiz y Mónica Elivier Sánchez González, organizadoras del seminario, quienes invitan a comunidad universitaria, a mujeres dedicadas al trabajo doméstico, cuidadoras y público en general, para sumarse a este espacio de diálogo y reflexión, actividad gratuita y de alta calidad académica.

Reconocimiento al aporte histórico de las mujeres en la vida cotidiana

Uno de los propósitos centrales del seminario es reconocer el trabajo silencioso y cotidiano de mujeres que sostienen la vida desde el ámbito doméstico, recalcó la profesora universitaria Mónica Elivier Sánchez.

“Busca llegar a las mujeres que están en sus casas; que, al hacerse cargo de la vida doméstica, contribuyen al sustento de sus familias. Para nosotras, es importante porque queremos que sepan la importancia de su hacer, el gran valor que tiene y lo decisivo que es para el mundo, aunque no se los digan. Queremos que escuchen las historias de otras mujeres que fueron anónimas para sus contemporáneos y, desde el anonimato, dejaron un legado que hoy se recupera, visibiliza y al que se le da, tardíamente, reconocimiento”.

En este contexto, resulta relevante reconocer que, antes de la modernidad, mujeres de distintos contextos y trincheras lucharon por sus derechos, su dignidad y su presencia en la esfera pública. El seminario propone reconocer estas luchas y formas de organización, explican las académicas.

“A partir de la diversidad de los casos que se expondrán, buscamos visibilizar las diversas agencias de las mujeres en Latinoamérica para dar a conocer que, antes de la llegada de los feminismos a nuestro continente, las mujeres desarrollaron y maduraron sus propias tácticas y estrategias de lucha por sus derechos, por asirse de un lugar en los distintos ámbitos de la vida pública, por el reconocimiento de su dignidad, equidad e igualdad desde los espacios que han habitado, incluso si escaparon al ojo de los historiadores o demás cientistas sociales”, enfatizaron.

Mujeres militantes y editoras en la prensa subversiva; la reproducción biológica como un mandato cultural, en mujeres; cultura y expresiones artísticas antisistémicas; entre estructura y agencia, protocolos de resistencia; historicidades tempo-espaciales, herramientas de trabajo para recuperar la agencia de las mujeres; estas son algunas de las 19 sesiones que se abordarán a lo largo del periodo febrero-diciembre de 2026 en formato híbrido.

Con inicio de actividades el próximo 3 de febrero, este se perfila como un recurso académico para la implementación de políticas de equidad e igualdad de las mujeres, al articular una base sólida con participación de investigadoras de México, Argentina, España, Estados Unidos de Norteamérica, Hungría e Italia.

Además de tratarse de una iniciativa como resultado de las actividades aprobadas por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para la estancia posdoctoral de la Dra. Gabriela López Ruiz en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que cuenta con el acompañamiento de la profesora Sánchez González, del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo.

Más información sobre el programa puede solicitarse a través de los correos monica.sanchez@ugto.mx y g.lopezruiz@ugto.mx. Por el mismo medio, se realizará la inscripción, indispensable para la emisión de constancias a partir del 80% de asistencia.