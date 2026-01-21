Edwin Arturo “N” es vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso penal y la imposición de prisión preventiva para EDWIN ARTURO “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación agravada, cometidos en agravio de una adolescente en la ciudad de León.

Los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2026, en la colonia Rizos de la Joya, donde la intervención oportuna y responsable de la ciudadanía fue determinante para salvaguardar la integridad de la víctima y lograr la detención del agresor. Destaca de manera especial la participación del conductor de una plataforma de transporte, quien actuó con responsabilidad social y coadyuvó de manera decisiva para que las autoridades intervinieran potenciando con ello la pronta atención médica, lo que contribuyó a salvar su vida.

Tras la alerta ciudadana, elementos de la Policía Preventiva lograron la detención del imputado y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, lo que permitió a la Fiscalía activar de forma inmediata los protocolos especializados para la atención de delitos cometidos contra niñas, adolescentes y mujeres.

Desde el primer momento, la Fiscalía actuó con sensibilidad y enfoque humanista, priorizando la protección integral de la víctima, su atención médica, su bienestar emocional y el respeto irrestricto a sus derechos y dignidad. Un equipo multidisciplinario especializado acudió al lugar donde la adolescente recibía atención médica, brindándole acompañamiento y realizando las diligencias necesarias de manera respetuosa, evitando cualquier forma de revictimización.

De manera paralela, se llevaron a cabo actos de investigación en el lugar de los hechos, la recopilación de pruebas científicas y testimoniales, así como el análisis jurídico correspondiente. Los datos de prueba fueron presentados ante un Juez, quien determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso al imputado, ordenando además que permanezca en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reprueba de manera categórica cualquier agresión contra niñas, niños y adolescentes, y reitera que no habrá tolerancia ni impunidad para quienes atenten contra su integridad, libertad y vida.

Asimismo, la Fiscalía reconoce y destaca la participación social como un factor determinante que permita la pronta intervención de la autoridad y con ello se generen condiciones a las personas de acceso a la justicia. La colaboración ciudadana salva vidas, fortalece las investigaciones y permite que las autoridades actúen con oportunidad.

La Fiscalía hace un llamado a la sociedad a no ser omisa, a denunciar cualquier acto de violencia y a participar de manera activa y responsable. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia y evitar que estos hechos se repitan.