Santuario guadalupano de Guanajuato: el camino minero que se vistió de fiesta

Guanajuato, Guanajuato.- Danzas, peregrinaciones, una peculiar carrera atlética, canto, rezo, vestimentas de “inditos” y mucha vendimia, envueltos en el estruendo y el relumbrar de los cohetones, fueron el marco para rendirle veneración a la Santísima Madre María de Guadalupe.

Desde la tarde del día 11 de diciembre inició el montaje de los puestos ambulantes. Al anochecer, los primeros arribos de peregrinaciones, mientras que en la parte alta estaba ya todo listo, con un templo adornado para recibir a quienes van a postrarse a los pies de la imagen.

Y todo tuvo su previa actividad institucional: el gobierno municipal puso en marcha el Operativo Guadalupe–Reyes con un estado de fuerza superior a 360 elementos, reforzado por la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para garantizar la tranquilidad de familias, visitantes y comercios durante la temporada decembrina.

La presidenta municipal, Samantha Smith, encabezó el banderazo oficial frente a la Alhóndiga de Granaditas.

Tras el arranque, elementos de Policía Municipal, Tránsito, Policía Vial y Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja así como fuerzas estatales y federales, realizaron un recorrido por calles y vialidades. El operativo incluye patrullajes especiales, filtros de seguridad, presencia permanente en zonas turísticas y coordinación con cuerpos estatales y federales para una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Previo al operativo, integrantes de la Policía Municipal participaron en una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, acompañados por la presidenta municipal. En esta ceremonia agradecieron la protección durante el año y pidieron fortaleza para cumplir su labor.

Después del banderazo, las corporaciones mantuvieron la tradición de realizar la peregrinación al Templo de la Calzada de Guadalupe.

La fiesta se extendió a diversos barrios y rumbos de la ciudad, entre los que destacaron en del Santa fe, donde el rapero Ángel Quesada aglutinó a centenares de vecinos para hacer un baile y cantar las “mañanitas” a la Virgen Morena.

Tradición añeja

Para llegar al santuario guadalupano capitalino, la feligresía sube unos 500 metros por la Calzada de Guadalupe. El templo fue inaugurado en 1773 y la calzada fue originalmente un camino de piedra, construido años después en lo que era la bajada natural de agua procedente de uno de los flancos del Cerro del Cuarto. Servía también como otro acceso a la zona minera de Rayas.

El acceso terminó por ser con el tiempo una vía urbana. Ahora fue el escenario de concheros y niños con vestimenta de manta y niñas con coloridos adornos; ellos portaban sus huacales y ellas sus canastas, a manera de la representación de lo indígena.

El subir a un cerro para participar en una ceremonia religiosa no sólo es una ampliación de la tradición católica surgida en la capital del país como consecuencia de la construcción de un santuario cristiano en un monte donde había ritualidad mexica: en Guanajuato las tradiciones prehispánicas otomíes, chichimecas y purépechas tenían en el peregrinar a montes sagrados y centros ceremoniales (donde había pirámides).

Por lo pronto, el arranque de la fiesta diurna de este 12 de diciembre fue la carrera guadalupana, caracterizada por arrancar con una atropellada bajada por la Calzada de Guadalupe. Si tropiezan y caen, que la virgencita los proteja.