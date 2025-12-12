Mal inicio guadalupano: muere motociclista en choque

Los hechos ocurrieron por la madrugada en la zona Paseo de la Presa, entre un motociclista y dos automóviles, la víctima mortal tenía cerca de 22 años

Velio Ortega12 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Horas después del inicio del operativo Guadalupe-Reyes, la tragedia apareció en pleno festejo guadalupano: un motociclista falleció en choque por alcance en el que estuvieron involucrados tres vehículos.

Ya en la zona urbana tradicional, en el Paseo de la Presa un vehículo hasta ahora no identificado golpeó a otros dos que estaban estacionados sobre esa vía.

El accidente ocurrió durante la madrugada en el acceso Diego Rivera. La vialidad estuvo cerrada durante las primeras horas del día. El percance fue entre dos automóviles y la motocicleta y el conductor de ésta fue el que falleció. Se trata de un joven de unos 22 años de edad.

Fue impactado tan fuerte que salió proyectado y su casco quedó destruido. El tiempo de tardanza de los servicios periciales generó el cierre de la vialidad incluso al despuntar el día.

Un kilómetro adelante, dos vehículos que se encontraban estacionados sobre Paseo de la Presa fueron impactados por otro automóvil durante la madrugada. Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento del hecho.

Los autos afectados fueron retirados y la vialidad se encuentra libre y en operación normal. Sin embargo, debido a los dos percances, los automovilistas debieron hacer rodeos por la carretera Panorámica.

