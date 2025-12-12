Encuentran el cuerpo sin vida de segundo trailero, en accidente entre camiones

Irapuato, Guanajuato. El cuerpo de un segundo trailero, fue localizado sin cvida, al momento de remover los dos tráileres, que habían chocado en hechos ocurridos en la carretera federal 90, en el tramo de Irapuato – Abasolo a la altura de la comunidad de La Soledad. Previamente se había volcado una camioneta cuyo conductor resultó ileso y que al parecer, fue el que originó el seundo accidente.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, alrededor de la 1 de la mañana de este viernes, elementos de Protección Civil y Bomberos, atendieron el incendio de dos tráileres con sus respectivas cajas de carga que colisionaron sobre la carretera, Irapuato-Abasolo generando un gran incendio.

El percance al parecer ocurrió derivado de otro accidente, provocado por la volcadura de una camioneta cuyo conductor resultó ileso; detrás de la camioneta, venía un par de camiones que al tratar de esquivar a la camioneta chocaron entre ellos, generando un daño mayor.

Las labores para controlar y sofocar el fuego continuaron aproximadamente hasta las 5 de la mañana, detallando que dentro de una de las unidades, fue hallado sin vida a uno de los operadores, sin que hasta el momento se conozca de quien de trataba.

Sin embargo con el paso del tiempo y ya sofocado el incendio, al momento de remover los escombros de los camiones, estaba el cuerpo de una segunda víctima, entre los hierros retorcidos de la unidad en la que viajaba.

El lugar quedó a cargo de la Guardia Nacional, y la carretera quedó sin paso en ambos sentidos, mientras que era limpiado el lugar y podían trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense para las necropsias correspondiente y poder determinar las causas del accidente y si existían posibles responsables.