Santiago Creel se ‘destapa’ para la grande: ‘Estoy listo, decidido y convencido’

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se destapó en Jalisco para buscar la presidencia de la república, y sugirió una coalición con el partido Movimiento Ciudadano, con quien dice estar en pláticas para aliarse y derrotar a Morena en los próximos comicios.

El legislador federal impartió la conferencia ‘Situación Política en el País, con miras a 2024′, y expuso su disposición para abanderar la alianza opositora: “Yo estoy listo, decidido y convencido; todas mis fichas están puestas en la mesa”.

Creel Miranda planteó que se debe concretar una alianza amplia que sume a todos los sectores sociales y partidos, y fue enfático en proponer al partido naranja a que se sume al proyecto de coalición, y refirió que está en pláticas para consolidar su adhesión, “lo ideal es la alianza completa, es lo que yo deseo y es en lo que voy a trabajar, pero con esa misma convicción quiero decirles que yo respeto la decisión de cada partido, y la respeto porque así debe de ser, eso es parte de la pluralidad, se vale pensar distinto”.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emanado de MC, ha rechazado las propuestas de adhesión a la alianza opositora al considerarla ‘simplista y en busca de huesos’, ante lo cual, Creel se dijo ‘muy buen amigo de Enrique Alfaro’ y dijo haber mediado en 2021 por sumarlo junto a su partido, y aunque no lo logró, dijo que ahora insiste, “necesitamos a Jalisco para ganar la presidencia de la República, aquí lo que me tranquiliza un poco más es que aquí no tiene mayoría Morena pero de cualquier manera lo vamos a tener en el sur”.

El panista dijo que Jalisco es importante para ganar la presidencia de la República, ya que la entidad concentra el tercer padrón más grande del país, con alrededor de seis millones de electores, “aquí tenemos que ir todos, necesitamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todas, aquí no sobra nadie”.

Creel reconoció que no basta su disposición para contender, pues la decisión depende, primeros de los panistas, luego de los militantes de los partidos que finalmente se sumen al proyecto aliancista, “si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien si le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México”.

Agregó que si no es postulado impulsará al candidato designado por la alianza, “yo no me voy a esconder a la casa, para mi no sería una derrota, derrota es que estos se queden”.

Por otra parte, el diputado federal panista criticó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su forma de llevar el Gobierno, a la que calificó como su principal error por unilateral, y por apostar al divisionismo, “aquí le tenemos que decir que México es de todos nosotros, no merecemos a alguien que desee la tribuna oficial todas las mañana siembre el odio, la división, el resentimiento social y tampoco pensemos en regresar a épocas pasadas y con rasgos autoritarios de lo que es Obrador”.

En su conferencia se contó con la asistencia de alrededor de 800 personas, y entre los asistentes estuvieron el ex gobernador panista Emilio González Márquez; diputados federales del partido naranja como Salvador Caro y Sergio Barrera; los los legisladores federales blanquiazules, Gustavo Macías y Miguel Monraz; además del ex dirigente priista de Jalisco, Ramiro Hernández; y la diputada local del tricolor Hortensia Noroña.

También acudieron los alcaldes panistas de Tepatitlán, Unión de San Antonio y Chapala.