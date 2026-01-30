Santa Fe Klan quiere comprar su barrio; no todos venden sus casas

Guanajuato, Guanajuato.- Harto de tener vecinos que se molestan porque las fiestas que organiza en la calle duran toda la noche, Ángel Quezada -conocido como Santa Fe Klan- se fijó la meta de comprar todas las casas de la calle donde creció y vive.

Ya tiene varias propiedades alrededor de su hogar, convertido también en tienda de souvenirs, pero se queja de que “todavía hay vecinos que no quieren vender… o me las quieren dejar caer bien caro”.

<en entrevista a un canal local de televisión declaró la anterior y explicó que su idea es tirar las fincas para construir estudios de grabación, gimnasio y oficinas.

Además de que así no molestaría a nadie por las fiestas que hace en la vía pública, donde hay caguamas y otros consumos y para las que no pide permiso ni a su mamá, según explicó cuando la presidenta municipal Samantha Smith amenazó con interrumpir festejos si no solicitaba permiso, se sujetaba a la normatividad municipal y hacía el pago correspondiente.

Las fiestas más recientes que generaron el cierre de la calle La Bufa, de la colonia Santa Fe, fueron el 14 de enero y el 12 de diciembre.

En ambos casos el festejo se amaneció, para por cualquier motivo el joven rapero hace reuniones que terminan en la madrugada sin que intervenga la policía. Santa Fe Klan constantemente sube a las redes digitales fotos con su “padrino”, el expresidente municipal Alejandro Navarro.

La madre del joven rapero, Susana Jasso, fue parte de la planilla de Samantha Smith, esposa de Navarro, cuando ésta compitió por la alcaldía capitalina.