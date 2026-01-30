HGZ de 120 camas en Guanajuato alcanza 83% de avance y ya opera en fase inicial

Guanajuato, Gto.- Con la presencia del secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jorge Gaviño Ambriz, se llevó a cabo la Décimo Séptima Reunión del Comité Ciudadano de Seguimiento y Apoyo a la Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 120 camas, el cual inició operaciones en una primera fase, en la capital del estado de Guanajuato.

La nueva infraestructura registra avance de 83.4% una vez concluida en su totalidad sustituirá al Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 10, que también opera en el mismo municipio, pero lo hará con mayor capacidad de atención y modernidad para la población derechohabiente.

El nuevo Hospital General de Zona en Guanajuato tendrá 120 camas de las cuales 72 son censables y 48 no censables, además de 3 quirófanos; lo que permitirá una capacidad de resolución más ágil y oportuna, para así reducir los traslados a la ciudad de León.

Durante la supervisión, el secretario general destacó la relevancia que tiene para el IMSS la construcción de este hospital en Guanajuato, considerado una obra emblemática a nivel nacional.

Este trabajo forma parte de los hospitales prioritarios que se desarrollan simultáneamente por instrucción de la titular del Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con total respaldo del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo Aburto.

Informó que, a partir del 20 de enero se brinda atención de Consulta Externa en las especialidades de Psiquiatría, Nefrología, Infectología, Oncología y Geriatría como primera fase del nosocomio.

La nueva obra del IMSS contará con servicios generales, administrativos, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, Consulta Externa y Hospitalización, así como servicios Paramédicos y Ambulatorios.

Por medio de 28 especialidades, el Instituto brindará atención médica a más de 245 mil personas derechohabientes que tienen adscripción en los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Diego de la Unión.

“El trabajo del Comité es muy valioso por la participación de los representantes de los sectores obrero, patronal y gubernamental además de las autoridades de nivel central del Instituto en el seguimiento de la construcción del hospital, el cual vendrá a fortalecer la atención médica y la infraestructura institucional, para beneficio de la población derechohabiente. Hoy el hospital es una realidad gracias al apoyo de la titular del Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestro director general, maestro Zoé Robledo”, comentó el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, representante del IMSS en Guanajuato.

Este Comité se lleva a cabo de forma periódica con la participación de sus integrantes, conformado por la Dirección General, el Consejo Consultivo Delegacional y la representación estatal, así como representantes de la empresa PRODEMEX, encargada de la construcción de la obra, a través del cual se han realizado diversos recorridos por el hospital para verificar el avance de esta importante y nueva infraestructura para el Seguro Social.

El licenciado Gabino Fernández Hernández, consejero representante propietario del Sector Patronal CONCANACO SERVYTUR dijo: “quiero hacer un reconocimiento al director Zoé Robledo; al secretario general, Jorge Gaviño Ambriz, en poner todo su entusiasmo y empeño para que este hospital fuera una realidad; agradezco a nombre del Consejo Consultivo del Seguro Social en Guanajuato que hayan puesto su confianza en este equipo comandado por el delegado estatal Marco Antonio Hernández Carrillo. Se ha realizado un trabajo muy entregado, además de responsable y aquí están los resultados. Me siento muy orgulloso de pertenecer al Consejo”.

“La llegada del secretario Jorge Gaviño a este Comité le vino a dar un impulso importante para que este proyecto caminara rápido, agradecemos su apoyo. Reconozco el apoyo del delegado estatal, doctor Hernández Carrillo, porque hizo que este hospital caminara, me da gusto ver que se está cumpliendo con la palabra porque esta obra significa muchos beneficios para las y los trabajadores asegurados y sus familias”, compartió el licenciado Hugo Varela Flores, consejero representante propietario del Sector Obrero CTM.

Por su parte, el licenciado Víctor Manuel Rodríguez Arreche, consejero representante propietario del Sector Patronal CONCAMIN indicó: “ya inició operaciones el hospital y eso es muy importante y grato, siempre tuve fe en el proyecto, estamos en la recta final, hay que fortalecer la mano de obra para que podamos tener la conclusión total de esta obra”.

Dentro de las actividades del Comité, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del hospital, tanto en las que ya están en funciones, como en el resto que aún sigue en construcción, lo anterior a fin de constatar los avances de la obra.

También asistieron a la reunión: el enlace Médico de la Unidad de Atención Médica, doctor Luis Víctor Aguilar Berrios; el coordinador de Relaciones Laborales, licenciado Jorge García León; la coordinadora de Unidades de Segundo Nivel, doctora Beatriz Pérez Antonio, y del Área Médica, el doctor Armando Pérez Cabrera.

Así como el representante propietario del Sector Obrero SNTMMSSRM, C. Alejandro Basaldúa Reyes; representante propietario del Sector Obrero CROM, licenciado Víctor Martínez Sosa, y el representante propietario por el Gobierno del Estado de Guanajuato por parte del Consejo Consultivo delegacional, doctor Jorge Armando Aguirre Torres; Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) consejero propietario, C. José Abugaber Andonie; la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez; además de titulares de Jefaturas de la representación estatal del IMSS, y representantes de empresa PRODEMEX.