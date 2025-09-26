Sancionan a vecinos de colonia Independencia por tirar basura en baldío

Silao, Guanajuato.- Vecinos de la colonia Independencia en Silao usaban un predio baldío como “basurero”. Las autoridades municipales al parecer atraparon a algunos civiles depositando bolsas de residuos en el terreno y como medida punitiva fueron puestos a limpiar el área.

El lote estaba repleto de costales y pilas de residuos, que, según habitantes de la zona, incrementan su dimensión los días de tianguis. Aparentemente, las personas sorprendidas en el momento llevaban un triciclo con sus desperdicios, pero fueron interceptados por elementos de la policía preventiva.

Cabe destacar que anteriormente, vecinos se habían quejado de que el servicio de recolección de basura omitía calles de la colonia y solamente se llevaba la basura en donde había gran cumulo de bolsas. Al parecer, usuarios de Facebook coincidían en un mal servició que podría deberse a lo angosto de algunas calles.

Según la policía, si los presuntos responsables son detectadas reincidiendo, serán remitidas al juzgado cívico.

La contaminación y sus posibles efectos sobre la salud y el medioambiente fueron “frenados”, como lo dio a conocer el gobierno silaoense. No obstante, el problema no parece atribuirse a una sola causa.