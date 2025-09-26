Reconocen a familias donantes en el HGR No. 58 del IMSS

León, Guanajuato.- En las instalaciones del Hospital General Regional (HGR) No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León se llevó a cabo la Ceremonia de Agradecimiento al Altruismo de Familias Donantes, enmarcada por el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, en la cual autoridades entregaron 31 reconocimientos.

“El IMSS se ha consolidado como pionero en el tema de trasplantes, tenemos en la historia haber realizado el primer trasplante de riñón de donador vivo en 1963 y el primero de corazón en 1988. En 2024, en el Instituto se realizaron 3,252 trasplantes, pero se estima que hoy en día aproximadamente 19 mil personas esperan un trasplante para mejorar su estado de salud”, informó la directora del hospital, doctora Nadia Aguilar Navarro.

Agregó que, “a través de este evento se busca difundir y fomentar la donación altruista en la población a fin de poder contar con un mayor número de órganos y tejidos, además del reconocimiento a las familias que lograron sobreponerse al dolor de la pérdida de un familiar, a través del acto más grande de amor decidiendo donar los órganos de sus hijos, hermanos, padres o parejas dando a las personas receptoras una nueva oportunidad de vida, para quienes no existen palabras de agradecimiento suficientes por parte del Instituto para reconocer su valor y su generosidad”.

“El HGR No. 58 actualmente es el segundo lugar nacional dentro del IMSS en número de procuraciones realizadas durante el segundo trimestre del presente año con 17. En total se han realizado 22 procedimientos; 16 procuraciones de tejidos y 6 multiorgánicas en lo que va de 2025”, compartió la doctora Iris Lizeth Escobar Muñoz, encargada de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el HGR No. 58.

Dijo que durante el evento conmemorativo se llevaron a cabo ponencias con temas como: ¿Por qué es tan difícil dar malas noticias?, De la oscuridad a la luz, La donación un acto de fe y amor, El arte de mediar con la relación médico-paciente-familiar y Cambiando vidas.

Asimismo, se presentaron testimonios de pacientes receptores y se entregaron los reconocimientos a familias de pacientes donadores de órganos y tejidos, pero también a personal institucional que participa de forma destacada en los procesos de procuración.

En el IMSS en Guanajuato, además del HGR No. 58, también cuentan con programa de procuración de órganos y tejidos el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 en Irapuato, el HGZ No. 21 en León y la Unidad Médica de Alta Especialidad.

Las autoridades del IMSS agradecieron a las familias, al personal institucional, a dependencias como Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y Policía Vial por hacer posible dar nuevas oportunidades de salud y vida a las y los pacientes que requieren algún órgano o tejido.

También asistieron al evento: el subdirector médico del hospital, doctor Juan Pablo Alatoma Medina; director administrativo del hospital, licenciado José de Jesús Hernández Reyes; director de Protección Civil León, maestro Crescencio Sánchez Abundiz; Ministerio Público en León, licenciada Diana Guadalupe Valdivia Correa; presidente del Consejo de Bomberos León, licenciado Alfredo Padilla Villalpando; presidente del Consejo de Cruz Roja León, doctor Jesús Montesano Delfín; administradora del CETRA León, licenciada Shulma Paola, Atilano Romero, y el representante de la Dirección Diocesana de Dimensión de Vida, doctor Guillermo Nava Hernández, entre otros.