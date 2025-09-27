Hermanos motociclistas atropellados en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Dos jóvenes hermanos de trece y quince años al parecer fueron atropellados en la carretera Abasolo – Cuerámaro. El accidente ocurrió en la entrada a la comunidad de la colonia Hermosillo en el municipio de Abasolo.

Testigos del accidente comentaron que al parecer los jóvenes fueron aventados por un automóvil, cuando estos pretendían salir de la carretera hacia el entronque de la comunidad, pero al parecer la motocicleta no contaba con luces y no fueron percibidos por el conductor del vehículo que los aventó.

Derivado del golpe ambos jóvenes salieron volando y cayeron a las orillas de la carretera con heridas de gravedad, así lo informaron elementos del cuerpo de bomberos que los auxiliaron.

Ambos menores aparentemente no contaban con cascos, y fueron identificados como habitantes de la comunidad de las Masas; familiares de los accidentados, entre ellos su madre, llegaron al lugar y no podían dar crédito a lo acontecido.

Los jovencitos fueron trasladados a un hospital con golpes internos al parecer de gravedad.