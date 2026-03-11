San Miguel de Allende celebra 200 años como ciudad

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Hoy, al celebrar dos siglos del nombramiento como Ciudad de San Miguel de Allende, quiero rendir un homenaje a las mujeres sanmiguelenses, que han sido pilares de esta ciudad.

Así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al participar en la Sesión Solemne del Congreso del Estado de Guanajuato con motivo de la conmemoración del 200 Aniversario del Nombramiento como Ciudad de San Miguel de Allende.

“Y ese homenaje es para las mujeres de ayer, como Micaela Hernández, pionera en la educación femenina, que entendió que el conocimiento es la verdadera libertad. Y a las de hoy: a las artesanas que con sus manos bordan la identidad de nuestro pueblo.

“A las comerciantes que levantan la cortina cada día con la esperanza del amanecer; a las profesionistas, a las madres, a las maestras, a las mujeres de nuestro campo, a las abuelas guardianas de la tradición. Ustedes son los pilares invisibles que han sostenido esta ciudad durante 484 años de existencia, y durante estos 200 años de vida urbana oficial”.

Dijo que “hoy, el corazón de nuestro Estado late con más fuerza que nunca, con esta histórica conmemoración: los 200 años desde que aquella antigua Villa de San Miguel el Grande abrazó su destino, se elevó al rango de Ciudad y adoptó el apellido de su hijo más ilustre para ser llamada: San Miguel de Allende”, señaló Libia Dennise.

Recordó que hace exactamente 200 años, un 8 de marzo de 1826, el Congreso Constituyente de nuestro naciente estado decretó este cambio. Pero no fue un simple trámite administrativo; fue un acto de justicia, un grito de memoria para “perpetuar el nombre de aquel héroe”, como rezaba el decreto, y para reconocer que en este suelo se gestó la libertad de toda una nación.

Para nuestro Gobierno, San Miguel de Allende es el resultado del esfuerzo solidario de mujeres y hombres que, generación tras generación, han cuidado la esencia de una gran ciudad, dijo Libia Dennise.

La respuesta está en su gente y en su maravillosa capacidad de abrir, con generosidad, los brazos al mundo sin soltar sus raíces. “Hoy San Miguel de Allende es la prueba viviente de que la modernidad y la tradición no son enemigas, sino hermanas que caminan de la mano”, enfatizó la Gobernadora.

Agregó que las y los sanmiguelenses han sabido construir una comunidad unida en la acción y diversa en la reflexión; una ciudad que avanza con paso firme hacia el futuro sin permitir que se apague la magia de su glorioso pasado.

En el Gobierno de la Gente creemos en el trabajo compartido y en el esfuerzo solidario, para hacer realidad los ideales de libertad, igualdad y justicia, que impulsaron la guerra de Independencia, dijo.

“Que el ejemplo de Ignacio Allende y Unzaga, nuestro Hijo Predilecto de Guanajuato, nos inspire a ser valientes en la defensa de nuestras convicciones y generosos en el servicio a los demás. ¡Que viva la memoria de quienes nos dieron patria! ¡Que viva San Miguel de Allende! Y ¡Que viva Guanajuato!”, puntualizó la Gobernadora.

En la Sesión Solemne que se llevó a cabo en la explanada del Jardín Principal de esta ciudad, participaron la Presidenta del Congreso del Estado, Martha Edith Moreno Valencia; la Presidenta del Supremo Tribunal Justicia del Estado, Alma Delia Camacho Patlán; y el Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco; además se tuvo la presencia de legisladores locales, y representantes de la iniciativa privada y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Gobernadora garantiza su respaldo al Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de SMA

Más tarde, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó su respaldo al Patronato del Honorable, Histórico y Heroico Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende.

“En Guanajuato hay tantas heroínas y héroes cotidianos, que día a día van construyendo desde sus trincheras, un mejor Guanajuato. A veces en el anonimato, en el silencio de sus causas nos dan muestra de lo que somos la gente de Guanajuato”, dijo la Mandataria Estatal.

Este día la Gobernadora atestiguó la presentación del nuevo Patronato, encabezado por Jesús Norberto Mercadillo Llamas, quien asumió el cargo de presidente de esta institución.

El origen del Honorable, Histórico y Heroico Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende tiene su origen como una asociación civil integrada por personas voluntarias y destaca la figura de don José Jesús Mercadillo Escobedo, quien fue recordado por la Gobernadora como un voluntario con valentía y vocación de servicio por el prójimo.

“Hoy no solamente estoy aquí para atestiguar esta presentación de este gran equipo, estoy aquí para honrar ese gran legado de José Jesús Mercadillo Escobedo”, expresó Libia Dennise.

Esta institución ha sido ejemplo de servicio, valentía y compromiso social, respondiendo durante más de cuatro décadas a emergencias, incendios, rescates y situaciones de riesgo en beneficio de las familias sanmiguelenses, dijo la Gobernadora.