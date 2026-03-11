Irapuato busca conquistar turismo de McAllen Texas

Irapuato, Guanajuato.- El municipio de Irapuato busca fortalecer la llegada de visitantes y abrir oportunidades comerciales en Texas, tras participar en el festival MexLand realizado en McAllen, donde una delegación local promovió la riqueza cultural, turística y gastronómica de la ciudad.

El director de Economía, Humberto Hernández, informó que la participación de Irapuato tuvo como objetivo reforzar los lazos culturales, turísticos y económicos entre ambas ciudades, una relación que se remonta formalmente al año 2000, aunque existe desde tiempo atrás.

Se trata de fortalecer los lazos culturales, turísticos y económicos que existen entre ambas ciudades desde hace muchos años, explicó el funcionario.

La delegación irapuatense sostuvo reuniones con autoridades de McAllen, entre ellas el alcalde Javier Villalobos, el city manager Isaac Towill, la directora de Relaciones Internacionales Daniela Plata, el cónsul de México Jesús Cano y el city commissioner Pepe Cabeza de Vaca.

Durante estos encuentros se entregó una invitación formal para que McAllen participe en futuras ediciones de festivales organizados en Irapuato.

Uno de los temas centrales fue el impulso económico para pequeñas y medianas empresas. Hernández explicó que se busca aprovechar el vínculo con McAllen como una puerta de entrada al mercado de Texas para productos y servicios de empresas locales.

Para ello se proyecta diseñar un programa de preparación para exportación, que permita a las empresas interesadas capacitarse antes de realizar misiones comerciales hacia Estados Unidos.

Entre las propuestas derivadas de la visita también se planteó retomar intercambios entre cuerpos de bomberos de ambas ciudades para capacitación y certificaciones especializadas.

Asimismo, autoridades de McAllen manifestaron interés en que Irapuato continúe participando en futuras ediciones del festival, ampliando la presencia con productos de emprendedores locales, promoción turística y actividades deportivas y culturales.

Incluso se analiza la posibilidad de organizar un Irapuato Weeken McAllen, con una agenda de actividades culturales, educativas, deportivas y empresariales para fortalecer la presencia del municipio en la región y generar nuevas oportunidades de colaboración.