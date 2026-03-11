Incendio en recicladora fue provocado por quema de pastizal

Irapuato, Guanajuato.- Un incendio registrado en un área de almacenamiento de residuos aledaña al relleno sanitario de Irapuato fue provocado por una quema de pastizal que, debido a las ráfagas de viento, se extendió hasta alcanzar varios puntos donde se acumulaban materiales reciclables, así lo informó Gonzalo Guerrero titular de Sustentabilidad del Municipio de Irapuato.

De acuerdo con Guerrero, el siniestro no ocurrió propiamente en una recicladora formal, sino en espacios utilizados de manera temporal por pepenadores para almacenar residuos recolectados en el sitio de disposición final.

No podemos llamarle propiamente recicladora, son espacios donde la gente almacena temporalmente residuos que obtienen mediante la pepena y posteriormente los comercializan con terceros, explicó el funcionario municipal.

El incendio comenzó cuando una quema de pastizal se salió de control y el fuego alcanzó las zonas donde se encontraban acumulaciones de plástico y otros residuos. La presencia de viento favoreció que las llamas se propagaran con mayor rapidez.

En total, cuatro puntos donde se almacenaban residuos resultaron afectados, lo que obligó a la intervención de cuerpos de emergencia municipales para sofocar el fuego.

Las autoridades informaron que el siniestro fue contenido de manera oportuna y no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores fuera del área afectada.

Durante la atención del incidente también se coordinó un operativo con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, con el objetivo de monitorear la calidad del aire. Sin embargo, la fase de vulnerabilidad atmosférica dentro del mecanismo de precontingencias no fue activada, debido a la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Tras el incendio, se realizó un levantamiento con dron para evaluar los daños, identificando una superficie afectada de aproximadamente cuatro hectáreas. De esta extensión, 2.5 hectáreas corresponden a pastizal quemado, mientras que alrededor de 1.5 hectáreas pertenecen a las zonas donde se acumulaban residuos.

Autoridades municipales señalaron que ya trabajan en coordinación con áreas como desarrollo urbano y servicios públicos para identificar a los responsables de administrar estos espacios, ya que se trata de una actividad informal que ya había sido retirada previamente.

Es un comercio muy itinerante; esta área ya había sido liberada en 2025, pero recientemente volvieron a instalarse y lamentablemente ocurrió esta situación, se indicó.

Debido a que el terreno es de carácter ejidal, la identificación de propietarios o poseedores podría complicarse. No obstante, el gobierno municipal aseguró que realizará las consultas correspondientes para aplicar las sanciones previstas en el reglamento, las cuales contemplan castigos por quema a cielo abierto y daño al suelo.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es evitar que se repitan este tipo de incidentes y regular el manejo de residuos en las inmediaciones del relleno sanitario.