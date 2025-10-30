San Luis Potosí, China y Catemaco: invitados en Festival del Día de Muertos 2025

Guanajuato, Guanajuato.- En el inicio del Séptimo Festival del Día de los Muertos ¡Vívelo!, la danza Xantolo de, Ciudad Valles, San Luis Potosí, fue lo mejor de la noche, en una ciudad tomada por rostros maquillados y coloridas vestimentas que cubrieron las calles y tuvieron en la Subterránea su espacio más emblemático.

China, San Luis Potosí, Catemaco y Real de Catorce son el país, estado y ciudades invitadas de honor, respectivamente, y con ellos la fiesta arrancó para reivindicar a una de las tradiciones más arraigadas y especiales de México.

Se honra a quienes se adelantaron en un festival que es uno de los más concurridos del país, aunque también se le cuestiona que es un carnaval antes que una auténtica celebración del Día de Muertos.

Los espectáculos, pese a señalamientos, atraen a miles de visitantes y luego de la ceremonia inaugural, con una presidenta municipal ataviada para la ocasión, arrancó el Ballet ”Ocelotl”, de Catemaco, Veracruz.

Siguió la danza Xantolo, con sus atavíos de muerte y sus peculiares disfraces, que lo mismo representaban a Clavillazo (¡a’i nomáááás!) que a Capulina. Salió de la Subterránea y llegó a la Plaza de Los Ángeles, en un trayecto rítmico que ofreció sacaralidad mortuoria ligada con humor sarcástico.

Continuaron con la Callejoneada Macabra y una proyección de video sobre la fachada de la Basílica de Guanajuato. Obras de teatro, la repetición de la danza Xantolo y un recorrido nocturno al panteón de Santa Paula fueron las actividades de la jornada.

En la calle Subterránea, la comida potosina: tamal, el zacahuil la versión huasteca del altar de muerto, presumidos por la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Cepeda Echavarría.

Se espera una ocupación hotelera de cien por ciento, la proyección de 350 mil visitantes y una derrama de más de 500 millones de pesos.

La inauguración contó con la presencia de del Diputado, Bai Hao, Vicepresidente de la asociación China, Península de Yucatán, México en representación de Wang Xiaojun, Magistrada adjunta del condado de Fendgu, China; Yolanda Josefina Cepeda, Secretaria de Turismo de San Luis Potosí; María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad del estado de Guanajuato; Juan Francisco Javier Sandoval Torres, presidente municipal de Real de Catorce; Marco Antonio Brizuela Alcocer, regidor del H. Ayuntamiento de Catemaco; Liliana Alejandra Preciado Zárate, regidora presidenta de la Comisión de Turismo del H. Ayuntamiento de Guanajuato; Luis Espinoza Orozco, presidente del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato Capital y Jorge Luis Anguiano Jasso, encargado de despacho de la Dirección General de Turismo y Hospitalidad.

Además, asistió una gran comitiva de China, San Luis Potosí, Veracruz, del Gobierno de la Gente y autoridades locales, quienes junto con familias entusiastas presenciaron el corte de listón inaugural de este festival, así como de los pabellones de San Luis Potosí, Fengdu y Xilitla; y disfrutaron de la presentación artística del Xantolo (celebración prehispánica del día de muertos, propia de la Huasteca), por Comparsa “La Márquez”, de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Samantha Smith agradeció a la Gobernadora de la Gente por su apoyo a este festival, así como a las autoridades del país, estado y municipios invitados.