Detienen a “asesino” de dueño y empleada de pollería en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado identificó y capturó a MIGUEL ÁNGEL “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, cometidos en agravio de tres personas en el municipio de Irapuato.

Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 11:35 horas, cuando las víctimas se encontraban en un negocio de venta de pollo ubicado sobre el bulevar Los Reyes, en la colonia del mismo nombre. En ese momento, MIGUEL ÁNGEL “N”, a bordo de una motocicleta llegó al establecimiento y accionó un arma de fuego en contra de los presentes. Como consecuencia del ataque, un hombre y una mujer perdieron la vida, mientras que una víctima más resultó lesionada.

Derivado de la indagatoria, Agentes de Investigación Criminal lograron ubicar y capturar al presunto responsable, quien fue detenido con orden de aprehensión.

Posteriormente, fue llevado ante la autoridad judicial para la audiencia inicial, misma que continuó y concluyó con la determinación del Juez de Control, quien consideró que existen datos de prueba sólidos para vincularlo a proceso penal.

Como medida cautelar, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal, mientras que se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.