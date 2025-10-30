Procesan a hombre por ataque armado en carretera a la altura de Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, obtuvo la vinculación a proceso de JULIO CÉSAR “N” por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de personas que viajaban a bordo de un vehículo en Dolores Hidalgo.

De acuerdo con la investigación realizada por esta institución, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2025, aproximadamente a las 05:00 horas, cuando el imputado se encontraba a un costado de la carretera que conduce de San Miguel de Allende a Juventino Rosas. En ese momento, personas circulaban a bordo de un vehículo particular y, al pasar junto al agresor, éste comenzó a seguirlos y posteriormente los rebasó.

Al llegar al entronque hacia Guanajuato, el imputado descendió de su vehículo y, empuñando un arma de fuego larga, apuntó hacia los tripulantes del otro automóvil, realizando múltiples disparos.

Como resultado de la agresión, una de las víctimas resultó lesionada y el vehículo sufrió diversos daños. Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un Juez determinó vincular a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa a JULIO CÉSAR “N”, quien ya se encontraba en prisión preventiva por una causa penal diversa.