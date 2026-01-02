Samantha Smith llama a cerrar filas y respalda al nuevo mando en Seguridad Ciudadana

Guanajuato, Gto.- En un acto privado del que sólo se subieron fotos a las redes digitales, la presidenta municipal, Samantha Smith, encabezó una reunión con altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Presentó formalmente a Mauricio Vázquez como encargado de despacho de la dependencia, así como para refrendar el respaldo institucional y fortalecer la coordinación interna. El relevo de Samuel Ugalde no es nuevo en la corporación: era el responsable del área de inteligencia policial.

El relevo se da en un contexto de incremento de asesinatos en el municipio: más de 30 en lo que va de la actual administración municipal, la mayor parte de tipo “ejecución”.

Samantha Smith llamó a cerrar filas en torno al nuevo mando y reforzar el trabajo operativo que se ha venido realizando, al destacar la experiencia y compromiso de Mauricio Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como Subsecretario Operativo, y ha estado involucrado de manera directa en las tareas de investigación, reacción y operación diaria.

Agradeció el trabajo realizado por el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, a quien reconoció su entrega y compromiso al frente de la dependencia.

La funcionaria dijo que esta nueva etapa tiene como eje fortalecer la credibilidad de la corporación y cambiar la percepción ciudadana a partir del trabajo en campo, la cercanía con la gente y una actuación firme y profesional:

“La seguridad se construye todos los días en la calle, con orden, disciplina, presencia y trabajo bien hecho; necesitamos una policía fuerte, cercana e incorruptible, que genere confianza en la ciudadanía”.

Llamó a las y los mandos a identificar buenas prácticas dentro de sus equipos, corregir conductas y motivar a quienes forman parte de la corporación, siempre con apego a la ley y vocación de servicio.

Sin mostrar datos que sustentaran su dicho, la alcaldesa reiteró que la capital se mantiene como la ciudad más segura del estado, aunque reconoció que es necesario seguir trabajando para fortalecer la percepción ciudadana.