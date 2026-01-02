Vinculan a proceso a cinco por atacar a agentes de Investigación Criminal

Silao, Guanajuato.- Cinco hombres identificados como Cristian “N”, Lamberto “N”, William Alexis “N”, Antonio “N” y Adwing Isaí “N” fueron vinculados a proceso penal tras una agresión armada contra agentes de Investigación Criminal en el municipio de Silao.

El Ministerio Público logró acreditar su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de servidores públicos, así como posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, en la colonia Noria de Sopeña. Durante labores de investigación, los agentes detectaron a dos sujetos realizando una presunta transacción de narcóticos sobre la calle Pirul.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron hacia un inmueble, desde donde abrieron fuego contra los agentes, quienes lograron resguardarse para evitar lesiones.

Con la llegada de refuerzos, los agresores se rindieron al interior del domicilio, lo que permitió la detención de los cinco individuos, mediante el uso racional de la fuerza.

En el lugar fueron aseguradas dos motocicletas, el inmueble, envoltorios con droga, dos armas de fuego cortas y un arma larga. De acuerdo con peritajes de balística forense, las armas estarían relacionadas con recientes hechos delictivos registrados en los municipios de Silao e Irapuato.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de tentativa de homicidio. Asimismo, los imputados fueron vinculados por la posesión de armas exclusivas y drogas con fines de comercio, declinando la competencia a la autoridad correspondiente.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva para todos los imputados y se estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria, con el objetivo de fortalecer la teoría del caso y buscar una sentencia condenatoria.