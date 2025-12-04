Samantha se sale con la suya: mantiene árbol patrocinado por Coca Cola

Guanajuato, Guanajuato.- A pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia colocó sellos de clausura y ordenó el retiro del árbol de navidad patrocinado por una empresa refresquera transnacional, el adorno fue mantenido por la presidencia municipal a pesar de señalamientos de no respeto a los lineamientos de imagen de una ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El árbol fue colocado la madrugada del sábado pasado en pleno centro urbano, frente al teatro Juárez y el Jardín de la Unión.

Integrantes de organizaciones y de la comunidad cultural capitalina consideraron que esa imagen choca con la identidad visual del entorno, máxime que tiene adornos con el logo de la empresa refresquera, lo que constituye un acto de comercialismo.

Como resultado, el INAH colocó la tarde de martes sellos de clausura y una orden de ser retirado en 24 horas. El plazo vencía el miércoles por la tarde, pero la presidencia municipal no acató la disposición. Y no sólo eso: la presidenta municipal anunció que una empresa tequilera pondrá otro.

La mayor parte de los sellos fueron retirados, al igual que la notificación de retiro. El jueves, el árbol seguía ahí. Ni el INAH ni la presidencia municipal se han manifestado al respecto.

Lo anterior contrasta con dos datos: el 8 de diciembre se festeja un aniversario más de la declaratoria de la ciudad de Guanajuato como Patrimonio Cultural de la Humanidad y Samantha Smith presidirá en 2026 la agrupación nacional de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Sigue el caos por película

A la polémica anterior se agrega la inconformidad porque una empresa rueda una película china por las calles de Guanajuato. Han limitado lugares de estacionamiento y bloqueado calles, ante la inconformidad de sus habitantes.

Samantha Smith ha mantenido el apoyo a la empresa bajo el argumento que la película proyectará a la ciudad por el mundo y deja derrama económica.