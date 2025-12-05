Salvan la vida de paciente con grave hemorragia obstétrica en el IMSS Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Médicos y personal de diversas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato atendieron de forma exitosa a Yadira N., quien ingresó al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 con una hemorragia obstétrica severa y una pérdida importante de sangre que ponía en riesgo su vida.

El doctor Jorge Alberto Navarro Zuno, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia, explicó que el hospital cuenta con un equipo de respuesta inmediata obstétrica integrado por anestesiólogos, gineco-obstetras, cirujanos, enfermeras especialistas y personal de apoyo, cuyo objetivo es salvaguardar la vida de las pacientes en situaciones críticas.

El doctor Rafael Juárez, médico adscrito al área, detalló que Yadira llegó hipotensa, con un abultamiento abdominal causado por sangre retenida en el útero, lo que provocaba un choque hipovolémico. Tras estabilizar sus signos vitales, los especialistas determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica urgente para retirar el útero y detener la hemorragia. Durante el procedimiento, la paciente recibió más de 10 transfusiones de sangre, concentrados plaquetarios y plasma fresco.

El subdirector nocturno del hospital, doctor Juan Arturo Delgado Ávila, señaló que la gravedad del caso requería una atención inmediata y coordinada. Destacó que la recuperación de la paciente se logró gracias al trabajo conjunto de los servicios de Laboratorio, Terapia Intensiva, Cirugía y Anestesia.

Yadira narró que inicialmente fue atendida en una clínica privada, donde le informaron que su estado era muy delicado y que no contaban con los recursos necesarios para atenderla, por lo que fue trasladada al IMSS. “Me dio miedo dejar a mis hijas, a mi esposo y a mis padres. Me dijeron que ya no tenía mucha sangre y que lo mejor era trasladarme porque mi situación era muy peligrosa”, relató.

Tras su recuperación, la derechohabiente expresó su agradecimiento al personal del IMSS. “Gracias al Seguro estoy viva. Estoy muy agradecida, médicos y enfermeras son muy profesionales. Nunca recibí una mala cara. Gracias porque puedo disfrutar de mis hijas. Nunca me cansaré de decirlo: gracias al IMSS estoy viva”, afirmó.