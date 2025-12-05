Fiscalía de Guanajuato pide revisar vehículos antes de comprarlos para evitar fraudes

Guanajuato.- Miles de familias buscan adquirir un vehículo para trabajar, trasladar a sus seres queridos o fortalecer su patrimonio. Sin embargo, detrás de una aparente buena oferta puede ocultarse un automóvil alterado, clonado o incluso relacionado con hechos violentos. Comprar una unidad sin una revisión oficial pone en riesgo el patrimonio y la seguridad de quien la adquiere y de su familia.

Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) exhortó a la ciudadanía a realizar la revisión vehicular antes de concretar cualquier compra, con el fin de evitar fraudes y prevenir la adquisición de unidades vinculadas con actividades delictivas.

La revisión vehicular está disponible para cualquier persona. A través de ProcurApp y del portal digital ProcuraWeb, las y los ciudadanos pueden programar una cita, seleccionar el módulo más cercano y acudir con la certeza de que peritos especializados evaluarán las características físicas y legales del vehículo. El proceso permite descartar alteraciones, verificaciones irregulares, números remarcados o cualquier indicio de relación con un delito.

La Fiscalía recordó que muchos fraudes comienzan con compras impulsivas, documentos poco claros, vendedores que presionan, precios demasiado bajos o vehículos ofrecidos en redes sociales sin verificación previa. Por ello, insistió en que no basta con “ver el carro”: es indispensable revisarlo con especialistas. La revisión vehicular representa un mecanismo de seguridad jurídica que evita la pérdida de una inversión o que un comprador sea detenido por circular sin saberlo en un vehículo robado.

Además, la constancia de revisión vehicular —al igual que el resto de documentos emitidos por la institución— cuenta con elementos de autenticidad verificables en línea, lo que brinda certeza tanto a compradores como a autoridades.

La Fiscalía destacó que este procedimiento se ha convertido en una herramienta clave para prevenir que más personas caigan en manos de delincuentes que lucran con vehículos robados o alterados.