A ponerle número de placa al casco: aprueban reforma de ley para motos

Guanajuato, Guanajuato.- El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios para ampliar y fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general. Será obligatorio el uso de cascos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios y aditamentos luminosos indispensables.

La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad será la responsable de implementar las nuevas medidas en el ámbito estatal. Los ayuntamientos realizarán programas y campañas de educación peatonal, vial y cortesía urbana, seguridad proactiva de la motocicleta, del uso adecuado del casco certificado, elementos reflectantes, número de personas permitidas y sistema de iluminación en condiciones óptimas.

Dentro de las obligaciones de las personas conductoras y operadoras de vehículos motorizados, en el caso de motocicletas, sólo podrán viajar las personas que puedan sostenerse por sí mismas y que no excedan la capacidad de tripulantes señaladas en la tarjeta de circulación; hacer uso adecuado de un casco certificado, debidamente abrochado, colocado, y de su talla, que cumpla con las especificaciones o características contenidas en la NOM-206-SCFI/SSA2-2018 o la que la sustituya, u homologaciones internacionales y portar en su indumentaria personal elementos reflectantes visibles;

Las personas usuarias de motocicletas deberán abstenerse de modificar, sustituir o retirar el claxon, la bocina, el escape o los silenciadores, cuando dicha modificación genere emisiones sonoras que excedan los límites máximos permisibles establecidos por la norma oficial mexicana o en las disposiciones ambientales y de tránsito que resulten aplicables.

Toda motocicleta que transite en las vías públicas del Estado se deberá encontrar en condiciones de funcionamiento mecánicas y técnicas satisfactorias y estar equipada, al menos, con los dispositivos siguientes:

a) Un faro en la parte delantera con mecanismo de luz de baja y alta intensidad; b) Dos espejos retrovisores laterales; y c) Una luz indicadora de frenado color roja reflejante, luces direccionales e intermitentes en la parte trasera y delantera.

La Secretaría de Finanzas tiene un padrón de registro de 696 mil 427 motocicletas que refleja la nueva realidad y que supera el marco jurídico actual y que se tiene que trabajar en las nuevas modalidades de transporte para poder avanzar sustantivamente en la seguridad de las personas.

La iniciativa fue promovida por la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco y la reforma fue resultado de consultas y foros regionales realizados en León, Moroleón, Celaya y la capital. Tras el respaldo de integrantes de los diferentes grupos parlamentarios, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en lo general.

Al ser sometido a votación en lo particular, el priista Alejandro Arias Ávila presentó una reserva al artículo tercero transitorio que propone que se abrogue el Decreto Legislativo 77 expedido por la 66 Legislatura, al precisar que fue aprobado por unanimidad de la Asamblea y que hoy se trataba de desechar sin dar oportunidad a que sea aplicado y evaluado incluso por la unidad de impacto legislativo, es decir, saber si la propuesta es bien recibida por los ciudadanos o en efecto, resultó ser una norma inoperante. La propuesta no fue avalada.