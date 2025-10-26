Apagan bomberos capitalinos incendio de taller mecánico

Guanajuato, Gto.- Elementos del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) y del Heroico Curepo de Bomberos Voluntarios apagaron el incendio en un taller mecánico de la comunidad de Yerbabuena, mismo que amenazaba con extenderse en una zona muy poblada.

Los de SIMUB llegaron en de la máquina 01. Implementaron el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en coordinación con la otra corporación.

El incendio se originó en un pastizal que se extendió hacia el taller y afectó un área aproximada de 300 a 400 m², donde se consumieron pasto, llantas, basura y piezas automotrices.

Se realizaron maniobras de enfriamiento y remoción, brindando posteriormente apoyo a la otra corporación, ya que el fuego se dirigía hacia un gallinero.

Gracias a la participación de las dos motobombas el fuego fue controlado en su totalidad.