Apagan bomberos capitalinos incendio de taller mecánico

El incendio que comenzó en un taller mecánico amenazaba con extendese a una zona habitada

Redacción Notus26 octubre, 2025

Guanajuato, Gto.- Elementos del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) y del Heroico Curepo de Bomberos Voluntarios apagaron el incendio en un  taller mecánico de la comunidad de Yerbabuena, mismo que amenazaba con extenderse en una zona muy poblada.

Los de SIMUB llegaron en de la máquina 01. Implementaron el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en coordinación con la otra corporación.

El incendio se originó en un pastizal que se extendió hacia el taller y afectó un área aproximada de 300 a 400 m², donde se consumieron pasto, llantas, basura y piezas automotrices.

Se realizaron maniobras de enfriamiento y remoción, brindando posteriormente apoyo a la otra corporación, ya que el fuego se dirigía hacia un gallinero.

Gracias a la participación de las dos motobombas el fuego fue controlado en su totalidad.

Redacción Notus26 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información