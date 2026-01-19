Salud llama a identificar señales de alarma ante riesgo suicida en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato hace un llamado a la gente a que identifique entre sus familiares y conocidos los signos y síntomas de alarma de la conducta suicida.

El año pasado 2025 el Gobierno de la Gente por medio de la dependencia atendió a 27,578 pacientes por presentar algún grado de riesgo de suicidio, derivado de alguna consulta de Salud Mental recibida.

Esta atención especializada forma parte de las estrategias del Gobierno de la Gente, con el fin de coadyuvar a la disminución de la frecuencia de conductas suicidas en el Estado de Guanajuato.

Se brinda contención emocional y atención oportuna ante padecimientos de salud mental a través de la Línea de Atención a Crisis Psicológica 800 290 0024 y de su plataforma digital de chat https://dinamicamente.guanajuato.gob.mx/

Ambas no tienen costo y son una herramienta confidencial para la atención de personas con riesgo suicida o cualquier otro padecimiento como ansiedad, depresión.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a identificar los síntomas y signos de alarma asociados a la conducta suicida:

Síntomas de la persona con riesgo suicida

Cambia de hábitos alimenticios y presenta alteraciones en el sueño.

Pierde de interés por actividades que realizaba normalmente.

Se retrae de amigos y familia.

Manifiesta emociones que se relacionan con huir y escapar.

Puede abusar del alcohol y/o consumo de drogas.

Descuida su aspecto personal.

Señales de alarma

·Hace comentarios como “quisiera morirme” o “tengo ganas de acabar con todo”.

·Habla sobre la muerte como una forma de terminar con el sufrimiento.

·Se despide de sus seres queridos.

·Regala sus objetos y pertenencias.

·Se aleja de las personas que lo rodean.

·Dice que no encuentra salida ni solución a sus problemas.

También la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato cuenta con una red de prestación de servicios, que está conformada por el primer nivel de atención que realiza acciones de prevención, detección oportuna y atención grupal por personal especializado en psicología en las 46 cabeceras municipales del Estado.

Existen 9 CECOSAMAS (Centro Integral de Salud Mental) que brindan atención ambulatoria para los principales trastornos mentales en los municipios de Celaya, Guanajuato e Irapuato.

Y atención psiquiátrica en cinco hospitales generales: Celaya, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Irapuato y León.

Además de contar con atención psicológica en Hospitales Generales de Guanajuato, Silao, León, Hospital Materno Infantil León, Pénjamo, Irapuato, Uriangato, Dolores Hidalgo, Salamanca y Valle de Santiago.