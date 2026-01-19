María José y su hija de 4 años, Karime desaparecieron en Guanajuato capital

La joven de 20 años y la pequeña fueron vistas por última vez el 18 de enero, se solicita ayuda de la comunidad para encontrarlas

Redacción Notus19 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Karime Yareli Patlán Silva de 4 años, y su madre, María José Guadalupe Silva Silva de 20 años desaparecieron el 18 de enero en la capital de Guanajuato. Luego de no conocer su paradero, se dio aviso a las autoridades para la activación de la Alerta Amber y el Protocolo Alba.

Karime Karely es una niña de cabello ondulado y castaño oscuro, ojos redondos y cafés, piel morena, cejas pobladas, nariz pequeña y labios delgados. El último día que la vieron llevaba un pants color rosa; mide 1 metro y pesa 15 kilogramos.

Su madre, María José, también tiene el pelo ondulado, color negro, sus ojos son alargados y café oscuro, tiene piel morena. Ella vestía una blusa café y un pantalón de mezclilla cuando desapareció y mide 1.60 metros, con 55 kilogramos de peso.

Se teme por la seguridad de ambas, por lo que solicitan apoyo de la comunidad para encontrarlas. En caso de contar con información que aporte a su localización, es necesario comunicarse a la Fiscalía del Estado.

